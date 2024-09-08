«Это лечебные!»: пациенты засняли кишащее тараканами отделение больницы в Азове

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На кадрах видно, как десятки насекомых бегают по полу и стенам в туалете центральной городской больницы. Тараканы облепили даже унитаз, на котором почему-то нет стульчака. Страшно представить, как в таких условиях антисанитарии пациенты проходят лечение.
— Они [тараканы] тоже на лечение пришли, — пошутили в комментариях. — У нас во всех больницах такое. Не новость.
— Моя мама дважды приносила оттуда «питомцев», хотя вещи тщательно вытряхивали перед тем, как занести в дом, — поделилась одна из местных жительниц.
— Это лечебные тараканы, вы не понимаете! — написал еще один комментатор.
Горожане надеются, что в больнице обратят внимание на проблему и избавятся от незваных гостей. Однако на практике это может оказаться не так просто.
— Больницу закрывать полностью на месяц надо, чтобы от них избавиться силами санэпидемстанции. Готовы ли к этому пациенты? Нет, конечно, — подметил один из пользователей telegram. — Палка о двух концах.
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