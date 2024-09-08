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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Терапевтическое отделение ЦГБ Азова атаковали полчища тараканов

«Это лечебные!»: пациенты засняли кишащее тараканами отделение больницы в Азове

8 сентября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Терапевтическое отделение ЦГБ Азова атаковали полчища тараканов

Пациенты пожаловались на кишащее тараканами отделение ЦГБ в Азове

Пациенты терапевтического отделения ЦГБ Азова пожаловались на полчища тараканов в туалете, видео происходящего в стенах больницы опубликовал telegam-канал «Это Ростов новости» 8 сентября.

На кадрах видно, как десятки насекомых бегают по полу и стенам в туалете центральной городской больницы. Тараканы облепили даже унитаз, на котором почему-то нет стульчака. Страшно представить, как в таких условиях антисанитарии пациенты проходят лечение.

— Они [тараканы] тоже на лечение пришли, — пошутили в комментариях. — У нас во всех больницах такое. Не новость.
— Моя мама дважды приносила оттуда «питомцев», хотя вещи тщательно вытряхивали перед тем, как занести в дом, — поделилась одна из местных жительниц.
— Это лечебные тараканы, вы не понимаете! — написал еще один комментатор.
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Горожане надеются, что в больнице обратят внимание на проблему и избавятся от незваных гостей. Однако на практике это может оказаться не так просто.

— Больницу закрывать полностью на месяц надо, чтобы от них избавиться силами санэпидемстанции. Готовы ли к этому пациенты? Нет, конечно, — подметил один из пользователей telegram. — Палка о двух концах.

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#Евгения Волкова#Видео#Азов#Здравоохранение#Больница#Антисанитария#Гигиена#Тараканы#Пациенты#Санэпидемстанция#ЦГБ Азова
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