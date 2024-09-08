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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области

Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области

8 сентября 2024, 17:39
Фото: 1MI
Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской области
В Ростовской области стоимость картофеля нормализуется не ранее 2025 года, сообщил корреспонденту RostovGazeta фермер Антон Трифонов.

Садовод рассказал, что обычно в августе и сентябре цены на картофель падают, так как на рынке присутствует переизбыток продукции. Однако весенние заморозки погубили большую часть урожая. Его не хватает, поэтому стоимость и растет.

К тому же на цены влияют затраты фермеров на удобрения и запчасти для сельхозтехники. Ситуация может нормализоваться в следующем урожайном году, но только при условии, если погода вновь не испортит процесс созревания овощей и фруктов.

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Добавим, что согласно сведениями Ростовстата, в начале 2024 года в донском регионе килограмм картофеля в среднем стоил 30,82 рубля. В сентябре цена выросла до 52 рублей без двух копеек. За это время стоимость корнеплода взлетела почти на 69%.

Ранее стало известно, где в Ростовской области лучше покупать мясо.

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