Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Эксперты рассказали, в ЮФО не было зафиксировано экстремально высоких загрязнений. В радиусе 100 километров от радиационно-опасных объектов доза гамма-излучений составляет всего 0,09–0,15 микрозиверт в час.
Если говорить об обстановке в районе Ростовской атомной станции, то здесь уровень радиации находится на отметке от 0,10 до 0,15 микрозиверт в час, что не превышало естественного радиационного фона.
Добавим, что стабильно высокий радиационный фон может стать причиной развития мутаций у живых организмов. Однако жителям ЮФО ничего не грозит, так как уровень излучения не превышает допустимую норму.
Ранее в Новочеркасске предложили возвести дополнительную АЭС. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.