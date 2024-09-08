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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

8 сентября 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации в Ростовской области
В Ростовской области уровень радиационного излучения не превышает нормальных значений. Сведения опубликованы на сайте «Северо-Кавказского управления по мониторингу окружающей среды».

Эксперты рассказали, в ЮФО не было зафиксировано экстремально высоких загрязнений. В радиусе 100 километров от радиационно-опасных объектов доза гамма-излучений составляет всего 0,09–0,15 микрозиверт в час.

Если говорить об обстановке в районе Ростовской атомной станции, то здесь уровень радиации находится на отметке от 0,10 до 0,15 микрозиверт в час, что не превышало естественного радиационного фона.

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Добавим, что стабильно высокий радиационный фон может стать причиной развития мутаций у живых организмов. Однако жителям ЮФО ничего не грозит, так как уровень излучения не превышает допустимую норму.

Ранее в Новочеркасске предложили возвести дополнительную АЭС. Подробнее о проекте в материале RostovGazeta.

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