Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей

А 4 сентября сотрудники правоохранительных органов пришли к главе Пролетарского районного суда Ростовской области Алексею Берестовому. Они также обыскали жилье и рабочее место. Свою должность он занимает с начала 2021 года. До этого четыре года Берестовой проработал судьей Советского районного суда в Ростове. Предположительно, силовиков заинтересовал именно этот период в профессиональной биографии судьи.