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Published Сегодня, 16:53

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Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей

Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей

8 сентября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей
В Ростовской области прошли обыски у председателей Пролетарского районного суда и Октябрьского суда Ростова, тем временем на Дону планируют вернуть вытрезвители, а неизвестные украли из магазина ящик с деньгами для бойцов СВО. Итоги недели от RostovGazeta.

Обыски у судей

2 сентября силовики нагрянули к председателю Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Денису Лукьянову. Спецслужбы обыскали рабочее место и дом служителя Фемиды. По данным СМИ, его подозревают в предложении посредничества при взятке.

Не исключено, что мероприятия правоохранительных органов связаны с делом ростовских судей. Однако официальных комментариев об этом не поступало.

А 4 сентября сотрудники правоохранительных органов пришли к главе Пролетарского районного суда Ростовской области Алексею Берестовому. Они также обыскали жилье и рабочее место. Свою должность он занимает с начала 2021 года. До этого четыре года Берестовой проработал судьей Советского районного суда в Ростове. Предположительно, силовиков заинтересовал именно этот период в профессиональной биографии судьи.

Официальной информации об обысках не поступало. Сведения уточняются.

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Вытрезвители

2 сентября стало известно, что специальные медучреждения для граждан с алкогольным опьянением могут открыть в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске. Первый из них появится в донской столице на базе наркодиспансера, который находится на улице Баумана.

Остальные адреса размещения пока что неизвестны, так как в трех других городах нет подходящих помещений для организации вытрезвителей.

Добавим, что в настоящий момент также неизвестен размер финансовых вложений. В министерстве здравоохранения рассказали СМИ, что точная сумма будет определена после того, как выберут здание и земельный участок для размещения вытрезвителя. Однако проект будет реализовываться при поддержке областного бюджета.

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Ящик с пожертвованиями

5 сентября в Сети появилось видео с камер наблюдения, расположенных в магазине в хуторе Нижнетемерницкий Аксайского района. Трое мужчин остановились в СНТ «Содружество». Они пришли за покупками, но вынесли коробку с пожертвованиями для бойцов СВО. После этого они спокойно ушли.

В ящике было примерно восемь тысяч рублей. Сотрудники МВД начали искать воров, а позже делом заинтересовались в Следственном комитете России. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту кражи.

Через сутки после совершенного преступления правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 40-летний житель Ростова, который ранее имел судимости.

Теперь полицейские намерены узнать информацию о сообщниках и уточнить размер ущерба.

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