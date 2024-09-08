Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:55
2 сентября силовики нагрянули к председателю Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону Денису Лукьянову. Спецслужбы обыскали рабочее место и дом служителя Фемиды. По данным СМИ, его подозревают в предложении посредничества при взятке.
Не исключено, что мероприятия правоохранительных органов связаны с делом ростовских судей. Однако официальных комментариев об этом не поступало.
А 4 сентября сотрудники правоохранительных органов пришли к главе Пролетарского районного суда Ростовской области Алексею Берестовому. Они также обыскали жилье и рабочее место. Свою должность он занимает с начала 2021 года. До этого четыре года Берестовой проработал судьей Советского районного суда в Ростове. Предположительно, силовиков заинтересовал именно этот период в профессиональной биографии судьи.
Официальной информации об обысках не поступало. Сведения уточняются.
2 сентября стало известно, что специальные медучреждения для граждан с алкогольным опьянением могут открыть в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Новочеркасске. Первый из них появится в донской столице на базе наркодиспансера, который находится на улице Баумана.
Остальные адреса размещения пока что неизвестны, так как в трех других городах нет подходящих помещений для организации вытрезвителей.
Добавим, что в настоящий момент также неизвестен размер финансовых вложений. В министерстве здравоохранения рассказали СМИ, что точная сумма будет определена после того, как выберут здание и земельный участок для размещения вытрезвителя. Однако проект будет реализовываться при поддержке областного бюджета.
5 сентября в Сети появилось видео с камер наблюдения, расположенных в магазине в хуторе Нижнетемерницкий Аксайского района. Трое мужчин остановились в СНТ «Содружество». Они пришли за покупками, но вынесли коробку с пожертвованиями для бойцов СВО. После этого они спокойно ушли.
В ящике было примерно восемь тысяч рублей. Сотрудники МВД начали искать воров, а позже делом заинтересовались в Следственном комитете России. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту кражи.
Через сутки после совершенного преступления правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых. Им оказался 40-летний житель Ростова, который ранее имел судимости.
Теперь полицейские намерены узнать информацию о сообщниках и уточнить размер ущерба.