Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В Таганроге также, как и в Ростове-на-Дону, последние несколько дней держится сильный ветер. Его порывы достигают 20 метров в секунду. Такая погода привела к обмелению Таганрогского залива. Очевидцы отмечают, что вода отодвинулась от набережной примерно на 18 метров.
Чтобы дойти до воды в море, придется преодолеть немалый путь. Люди начали сравнивать залив с пустыней Сахарой. Некоторые отмечают, что обмеление — хорошая возможность очистить дно: «Есть повод почистить берег от водорослей и мусора. Администрация, просыпайся, есть работа».
«Значит скоро воду отключат», — переживает пользователь.
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