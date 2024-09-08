Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива

В Таганроге также, как и в Ростове-на-Дону, последние несколько дней держится сильный ветер. Его порывы достигают 20 метров в секунду. Такая погода привела к обмелению Таганрогского залива. Очевидцы отмечают, что вода отодвинулась от набережной примерно на 18 метров.