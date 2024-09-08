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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Пустыня Сахара: сильный ветер сдул воду с берегов Таганрогского залива

Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива

8 сентября 2024, 16:06
Фото: Телеграм-канал «Таганрог.Происшествия»
Пустыня Сахара: сильный ветер сдул воду с берегов Таганрогского залива

Сильный ветер выдул воду из Таганрогского залива

В Ростовской области из-за шквалистого ветра обмелел Таганрогский залив. Воду отогнало на десятки метров от берега, новые снимки опубликовал телеграм-канал «Таганрог. Происшествия».

В Таганроге также, как и в Ростове-на-Дону, последние несколько дней держится сильный ветер. Его порывы достигают 20 метров в секунду. Такая погода привела к обмелению Таганрогского залива. Очевидцы отмечают, что вода отодвинулась от набережной примерно на 18 метров.

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Чтобы дойти до воды в море, придется преодолеть немалый путь. Люди начали сравнивать залив с пустыней Сахарой. Некоторые отмечают, что обмеление — хорошая возможность очистить дно: «Есть повод почистить берег от водорослей и мусора. Администрация, просыпайся, есть работа».

«Значит скоро воду отключат», — переживает пользователь.

Читайте также о том, что выдувающий из рек воду, ветер останется в Ростовской области до конца сентября.

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