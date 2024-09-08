Колесо обозрения в Ростове вошло в ТОП-10 самых романтичных мест России

Ростовский аттракцион открыт с 2016 года. Одновременно на нем могут кататься 178 человек. Примерно за 5-7 минут пассажиры поднимаются на самый верх, где могут любоваться видом на город с высоты 20 этажа (65 метров). Затем столько же времени уходит на то, чтобы спуститься по кругу.