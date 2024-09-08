Колесо обозрения в Ростове вошло в ТОП-10 самых романтичных мест России

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Ростовский аттракцион открыт с 2016 года. Одновременно на нем могут кататься 178 человек. Примерно за 5-7 минут пассажиры поднимаются на самый верх, где могут любоваться видом на город с высоты 20 этажа (65 метров). Затем столько же времени уходит на то, чтобы спуститься по кругу.
На сегодняшний день аттракцион является третьим по высоте во всей России. Он делит позицию вместе с казанским колесом обозрения «Вокруг света». Выше — только «Москва» и 360 в Челябинске (по 73 метра), а также колесо в Лазаревском парке Сочи (83 метра).
А самый большой аттракцион находится в Дубае — Ain Dubai (прим. — в переводе с арабского — «Глаз Дубая»). Его высота составляет 250 метров! Колесо обозрения находится на искусственном острове Блю-Вотерс (Bluewaters Island).
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