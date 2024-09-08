Один погиб, пятерых увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

В результате аварии травмы получили шесть человек. Пятеро из них — пассажиры «четырнадцатой»: молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Еще один раненый — водитель ВАЗ-2115. К сожалению, его спасти не удалось. К приезду медпомощи 57-летний мужчина скончался на месте ДТП.