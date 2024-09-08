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Один погиб, пятеро попали в больницу после ДТП в Ростовской области

Один погиб, пятерых увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

8 сентября 2024, 05:22
Фото: 1MI
Один погиб, пятеро попали в больницу после ДТП в Ростовской области
Водитель LADA в Ростовской области устроил аварию, в которой погиб человек, пятеро пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.

Страшное происшествие случилось поздно ночью 6 сентября. Около 23.00 мск парень за рулем ВАЗ-2114 ехал по автодороге хутор Большой Лог — станица Старочеркасская. В какой-то момент он выскочил на встречную полосу, по которой двигался ВАЗ-2115. Водители ударили по тормозам и вывернули руль в сторону, но избежать столкновения не смогли.

В результате аварии травмы получили шесть человек. Пятеро из них — пассажиры «четырнадцатой»: молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Еще один раненый — водитель ВАЗ-2115. К сожалению, его спасти не удалось. К приезду медпомощи 57-летний мужчина скончался на месте ДТП.

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Единственный, кто остался цел и практически невредим, — водитель ВАЗ-2114. В списках пострадавших нет 22-летнего парня из «Лады Самары». Вероятно, он отделался синяками и ссадинами.

Ранее стало известно об аварии на трассе Ростов — Ставрополь. В ДТП пострадали водители внедорожника и микроавтобуса.

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