Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что бойцы одной из военных частей получат двуствольные ружья и пятизарядные огнестрельные оружия. В общей сложности было отправлено 30 единиц оружия. Кроме того, в посылку вошли патроны калибра 12 и 16 миллиметров, а также маскировочные сети.
Добавим, что масксети самостоятельно смастерила жительница Азова.
Ранее стало известно, что около сотни бойцов СВО получили земельные участки в донском регионе. Подробнее о бесплатной выдаче земли в материале RostovGazeta.