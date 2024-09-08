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Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую

Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую

8 сентября 2024, 11:56
Фото: 1MI
Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую
Власти Ростовской области направили 30 охотничьих ружей в зону проведения военной спецоперации. Информация размещена на официальном портале регионального правительства.

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что бойцы одной из военных частей получат двуствольные ружья и пятизарядные огнестрельные оружия. В общей сложности было отправлено 30 единиц оружия. Кроме того, в посылку вошли патроны калибра 12 и 16 миллиметров, а также маскировочные сети.

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Добавим, что масксети самостоятельно смастерила жительница Азова.

Ранее стало известно, что около сотни бойцов СВО получили земельные участки в донском регионе. Подробнее о бесплатной выдаче земли в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Спецоперация#СВО#Оружие#Новости СВО#Бойцы СВО#Участники СВО#Огнестрельное оружие#Зона СВО#Маскировочные сети
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