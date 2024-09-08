Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов рассказал, что бойцы одной из военных частей получат двуствольные ружья и пятизарядные огнестрельные оружия. В общей сложности было отправлено 30 единиц оружия. Кроме того, в посылку вошли патроны калибра 12 и 16 миллиметров, а также маскировочные сети.