Пожар охватил 1000 квадратов в ангарах мебельного цеха в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
ЧП случилось 8 сентября около 21.00 мск на улице Вити Черевичкина, 97. Пламя быстро распространялось по мебельному цеху. Местные жители почувствовали едкий запах гари и вызвали спасателей.
— На место направили 41 человека на 12 автоцистернах, — уточнили в ведомстве.
К их прибытию в огне были два ангара. Площадь пожара изначально составила около 200 квадратных метров (по 100 квадратов на каждый ангар). Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.
К счастью, во время происшествия никто никогда пострадал. Спасатели продолжают заливать водой горящие склады.
Ранее RostovGazeta сообщала о пожаре на ГПЗ-10. Там пару дней назад воспламенилась фура. Сгорела не только машина, но и поддоны, которые находились поблизости. Огонь потушили на площади около 300 квадратных метров.