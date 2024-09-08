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Пожар уничтожает ангары мебельного цеха в Ростове

Пожар охватил 1000 квадратов в ангарах мебельного цеха в Ростове-на-Дону

8 сентября 2024, 19:35
Фото: 1MI
Пожар уничтожает ангары мебельного цеха в Ростове
Тысяча квадратных метров ангаров мебельного цеха полыхают в Нахичевани Ростова, сообщает региональное ГУ МЧС.

ЧП случилось 8 сентября около 21.00 мск на улице Вити Черевичкина, 97. Пламя быстро распространялось по мебельному цеху. Местные жители почувствовали едкий запах гари и вызвали спасателей.

— На место направили 41 человека на 12 автоцистернах, — уточнили в ведомстве.

К их прибытию в огне были два ангара. Площадь пожара изначально составила около 200 квадратных метров (по 100 квадратов на каждый ангар). Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.

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К счастью, во время происшествия никто никогда пострадал. Спасатели продолжают заливать водой горящие склады.

Ранее RostovGazeta сообщала о пожаре на ГПЗ-10. Там пару дней назад воспламенилась фура. Сгорела не только машина, но и поддоны, которые находились поблизости. Огонь потушили на площади около 300 квадратных метров.

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#Евгения Волкова#Пожар#ЧП#МЧС#Ростов#Возгорание#Происшествия#Мебельный цех
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