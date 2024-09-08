Ростовскую область начнет заливать дождями

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Самый мощный ливень ожидается на западе региона. В Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском районах дождь начнется с утра 9 сентября, в понедельник. К вечеру он усилится и продолжит идти на следующий день. Похожая ситуация будет и в донской столице. Несмотря на довольно теплую погоду (около +27 градусов), вечером 9 сентября пойдет дождь. Ночью осадки прекратятся, а в первую половину 10 сентября начнутся снова.
В северной части Ростовской области тоже пройдет небольшой дождь. Во вторник, 10 сентября, в течение всего дня ожидаются осадки на территории Чертковского, Боковского, Шолоховского и других районов. При этом в понедельник ливня не будет — только пасмурная погода.
В противоположной стороне, на юге региона, дождь прогнозируют утром 10 сентября. Речь идет о Сальском, Песчанокопском, Орловском районах. Там после осадков солнце выглянет из-за туч, а температура воздуха прогреется до +30 градусов днем. Аналогичная ситуация и в восточных районах: Зимовниковском, Дубовском, Волгодонском. После утреннего дождя во вторник столбик термометра поднимется до +31 градуса.
В ближайшие дни, 9 и 10 сентября, по всей Ростовской области прогнозируют пасмурную погоду, с небольшими прояснениями. Сила порыва восточного ветра не превысит шести метров в секунду. А температура воздуха по ночам составит около +15…+17 градусов. Хотя в некоторых северных районах возможно похолодание даже до +3.
Ранее RostovGazeta публиковала прогноз погоды на 8 сентября.