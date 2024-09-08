Ростовскую область начнет заливать дождями

Самый мощный ливень ожидается на западе региона. В Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском районах дождь начнется с утра 9 сентября, в понедельник. К вечеру он усилится и продолжит идти на следующий день. Похожая ситуация будет и в донской столице. Несмотря на довольно теплую погоду (около +27 градусов), вечером 9 сентября пойдет дождь. Ночью осадки прекратятся, а в первую половину 10 сентября начнутся снова.