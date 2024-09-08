Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину

Самого пожара на видео нет. Однако Авакян заявил, что его легковушка якобы сгорела. Блогер предположил, что ЧП может быть связано с одной из последних его публикаций, в которой речь шла об успешной сдаче экзамена на водительские права за деньги в одной из автошкол Ростовской области.