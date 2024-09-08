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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину

Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину

8 сентября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину
Блогер-активист Гаспар Авакян сообщил, что на парковке загорелась его Hyundai Elantra, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Блогер опубликовал ролик, на котором, как он утверждает, видно главного подозреваемого. На первых кадрах неизвестный мужчина находится рядом с легковушкой, затем через некоторое время быстрыми шагами уходит с парковки.

Самого пожара на видео нет. Однако Авакян заявил, что его легковушка якобы сгорела. Блогер предположил, что ЧП может быть связано с одной из последних его публикаций, в которой речь шла об успешной сдаче экзамена на водительские права за деньги в одной из автошкол Ростовской области.

Официального подтверждения словам блогера Гаспара Авакяна не поступало. Информация будет проверяться.

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Пару дней назад огонь уничтожил фуру на ГПЗ-10 в Ростове. Грузовик сгорел дотла. По словам очевидцев, причиной пожара мог стать брошенный рядом тлеющий окурок.

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