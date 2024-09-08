Скандальный блогер Гаспар Авакян из Ростова заявил, что ему сожгли машину

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Блогер опубликовал ролик, на котором, как он утверждает, видно главного подозреваемого. На первых кадрах неизвестный мужчина находится рядом с легковушкой, затем через некоторое время быстрыми шагами уходит с парковки.
Самого пожара на видео нет. Однако Авакян заявил, что его легковушка якобы сгорела. Блогер предположил, что ЧП может быть связано с одной из последних его публикаций, в которой речь шла об успешной сдаче экзамена на водительские права за деньги в одной из автошкол Ростовской области.
Официального подтверждения словам блогера Гаспара Авакяна не поступало. Информация будет проверяться.
Пару дней назад огонь уничтожил фуру на ГПЗ-10 в Ростове. Грузовик сгорел дотла. По словам очевидцев, причиной пожара мог стать брошенный рядом тлеющий окурок.