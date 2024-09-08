rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Ростовстат назвал цены на мясо в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле

8 сентября 2024, 08:46
Фото: 1MI
Ростовстат назвал цены на мясо в Ростовской области

Таганрог стал лидером цен на свинину и говядину в регионе

Ростовстат опубликовал средние цены на все виды мяса в городах Ростовской области, сведения размещены на сайте ведомства.

Согласно данным Территориального органа государственной статистики, самая низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена этого мяса составила за неделю 562,12 рубля. Самая высокая средняя стоимость говядины наблюдается в Таганроге — 595,64 рубля.

Свинину выгоднее всего покупать в Ростове-на-Дону, где средняя стоимость за килограмм составила за неделю 348 рублей без семи копеек. А самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге — 402,66 рубля.

В Ростове-на-Дону резко подешевели новые автомобили
Узнать подробнее

Самая низкая средняя цена на мясо кур установилась в Миллерово. Тут ее продают за 184,92 рубля. В донской столице стоимость птицы чуть выше — 201,12 рубля. Также за неделю в Таганроге ценник на курятину вырос до 205,24 рубля.

В Миллерово оказалась и самая низкая средняя цена на баранину — 654,63 рубля. В Ростове этот показатель достигает 744,52 рубля. А самая дорогая баранина продается в Шахтах — 775 рублей и десять копеек за килограмм.

Ранее фермер объяснил, почему цены на картофель подскочили сразу на 80% в донском регионе. Подробнее о проблемах с урожаем в материале RostovGazeta.

До этого в Ростовской области цены на мед выросли почти вдвое.

Читайте также:
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской областиСтало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясоРостовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Цены#Миллерово#Мясо#Стоимость продуктов#Стоимость#Свинина#Куриное мясо#Баранина#Говядина#Розничные цены
Подпишитесь
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей
Вчера, 15:54
Уровень воды в Цимлянском водохранилище снижается катастрофическими темпами
Вчера, 16:46
Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-Дону
Вчера, 16:08
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября
Вчера, 18:10
В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
Вчера, 17:27
Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы
Вчера, 15:18