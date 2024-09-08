Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Согласно данным Территориального органа государственной статистики, самая низкая средняя цена на говядину зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону средняя цена этого мяса составила за неделю 562,12 рубля. Самая высокая средняя стоимость говядины наблюдается в Таганроге — 595,64 рубля.
Свинину выгоднее всего покупать в Ростове-на-Дону, где средняя стоимость за килограмм составила за неделю 348 рублей без семи копеек. А самая высокая средняя цена зафиксирована в Таганроге — 402,66 рубля.
Самая низкая средняя цена на мясо кур установилась в Миллерово. Тут ее продают за 184,92 рубля. В донской столице стоимость птицы чуть выше — 201,12 рубля. Также за неделю в Таганроге ценник на курятину вырос до 205,24 рубля.
В Миллерово оказалась и самая низкая средняя цена на баранину — 654,63 рубля. В Ростове этот показатель достигает 744,52 рубля. А самая дорогая баранина продается в Шахтах — 775 рублей и десять копеек за килограмм.
Ранее фермер объяснил, почему цены на картофель подскочили сразу на 80% в донском регионе. Подробнее о проблемах с урожаем в материале RostovGazeta.
До этого в Ростовской области цены на мед выросли почти вдвое.