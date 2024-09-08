Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле

Самая низкая средняя цена на мясо кур установилась в Миллерово. Тут ее продают за 184,92 рубля. В донской столице стоимость птицы чуть выше — 201,12 рубля. Также за неделю в Таганроге ценник на курятину вырос до 205,24 рубля.