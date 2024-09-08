Стало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ветер в Ростове-на-Дону продолжит дуть практически весь сентябрь. До конца первой декады месяца его скорость сохранится на уровне 14 метров в секунду.
С 11 по 22 сентября ветер будет понемногу стихать, а затем усиливаться. Во второй половине сентября Ростов накроет дождевыми тучами и возникнет вероятность штормовой погоды. В этот период ожидается до 3,1 миллиметра осадков.
Добавим, что преимущественно ветер будет дуть восточный.
Ранее стало известно, что в ближайшее время Ростовскую область начнет заливать дождями. Подробный прогноз по районам можно найти в материале RostovGazeta.