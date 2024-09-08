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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Стало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер

Стало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер

8 сентября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, когда в Ростовской области стихнет ветер

Выдувающий из Дона воду ветер задержится в Ростове-на-Дону весь сентябрь

В Ростовской области в плоть до конца сентября ожидается ветреная погода, стало известно из прогноза синоптиков.

Ветер в Ростове-на-Дону продолжит дуть практически весь сентябрь. До конца первой декады месяца его скорость сохранится на уровне 14 метров в секунду.

С 11 по 22 сентября ветер будет понемногу стихать, а затем усиливаться. Во второй половине сентября Ростов накроет дождевыми тучами и возникнет вероятность штормовой погоды. В этот период ожидается до 3,1 миллиметра осадков.

В Ростовской области похолодает до +12 градусов
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Добавим, что преимущественно ветер будет дуть восточный.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Ростовскую область начнет заливать дождями. Подробный прогноз по районам можно найти в материале RostovGazeta.

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