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В Ростове-на-Дону парень сорвался с крыши павильона Центрального рынка

В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка

8 сентября 2024, 08:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону парень сорвался с крыши павильона Центрального рынка
В Ростове-на-Дону молодой человек забрался на рейки под крышей павильона Центрального рынка и упал, сообщает 1Rnd.

Утром 8 сентября в Ростове-на-Дону произошел несчастный случай. Продавцы пришли на Центральный рынок, чтобы разложить продукцию на полках. В процессе работы они заметили, как между торговых рядов ходит молодой человек, которому на вид было лет 20. Позже он каким-то образом оказался на перекладинах под крышей помещения. Парень не удержался и рухнул вниз.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области на запрос СМИ об инциденте пока информацию не предоставили. О состоянии молодого человека также не сообщается. Данные будут уточняться.

Ранее в Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Несчастный случай#Падение#Крыша#Парень#Центральный рынок#Происшествия
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