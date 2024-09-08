В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Утром 8 сентября в Ростове-на-Дону произошел несчастный случай. Продавцы пришли на Центральный рынок, чтобы разложить продукцию на полках. В процессе работы они заметили, как между торговых рядов ходит молодой человек, которому на вид было лет 20. Позже он каким-то образом оказался на перекладинах под крышей помещения. Парень не удержался и рухнул вниз.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области на запрос СМИ об инциденте пока информацию не предоставили. О состоянии молодого человека также не сообщается. Данные будут уточняться.
Ранее в Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода.