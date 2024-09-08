В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года

Кроме того, перекрыты будут участки на улице Щербакова — улице Пригородного лесничества — переулке Кипарисовом. Движение ограничат на улице Неклиновской в районе строения №32 и до улицы Обливской, а также на переулке Радиаторном на отрезке между улиц Вавилова и Инженерной.