В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года

Posted Вчера, 19:51
Published Вчера, 19:51
Modified Вчера, 19:53
Updated Вчера, 19:53
Департамент организации дорожного движения предупреждает, что с 17 сентября текущего года в Ростове-на-Дону ограничат проезд на семи улицах. Так, в список попали площадь Страны Советов и улица Селиванова.
Кроме того, перекрыты будут участки на улице Щербакова — улице Пригородного лесничества — переулке Кипарисовом. Движение ограничат на улице Неклиновской в районе строения №32 и до улицы Обливской, а также на переулке Радиаторном на отрезке между улиц Вавилова и Инженерной.
Добавим, что ввод ограничений связан с ремонтом автомобильных дорог. Работы завершатся 31 декабря 2024 года. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при строении маршрута.
Ранее говорящие светофоры массово устанавливают в Ростове-на-Дону.