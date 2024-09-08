rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Вчера, 19:51

Published Вчера, 19:51

Modified Вчера, 19:53

Updated Вчера, 19:53

В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года

В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года

8 сентября 2024, 19:51
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года
В связи с ремонтными работами в Ростове-на-Дону перекрою сразу семь улиц. Сведения опубликованы на сайте городской администрации.

Департамент организации дорожного движения предупреждает, что с 17 сентября текущего года в Ростове-на-Дону ограничат проезд на семи улицах. Так, в список попали площадь Страны Советов и улица Селиванова.

Кроме того, перекрыты будут участки на улице Щербакова — улице Пригородного лесничества — переулке Кипарисовом. Движение ограничат на улице Неклиновской в районе строения №32 и до улицы Обливской, а также на переулке Радиаторном на отрезке между улиц Вавилова и Инженерной.

В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест
Узнать подробнее

Добавим, что ввод ограничений связан с ремонтом автомобильных дорог. Работы завершатся 31 декабря 2024 года. Водителям рекомендуется учитывать ограничения при строении маршрута.

Ранее говорящие светофоры массово устанавливают в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за ремонта водопроводаНа шести улицах Ростова ограничат движение транспорта и пешеходов в сентябреЛевый берег Ростова-на-Дону на весь вечер 10 августа перекроют для машин
#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Ремонт дорог#Транспорт#Автомобили#Водители#Перекрытие дорог#Ограничения движения
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей
Вчера, 16:53
Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива
Вчера, 16:06
В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер
Вчера, 14:28
Жители Ростова записали обращение к Путину из-за выселения из аварийного дома
Вчера, 13:12
Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую
Вчера, 11:56
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
Вчера, 08:51