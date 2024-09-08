В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Так, с 16 сентября в Ростове-на-Дону откроется сразу 64 платных парковочных участка. Они будут располагаться в центре города. Например, от проспекта Ворошиловского до переулка Газетного создадут шесть мест для парковки. Они расположены по северной стороне от здания №93 до дома №87.
Кроме того, 14 новых стоянок появится на южном отрезке от дома №68 до строения №58 от Газетного до Семашко. От него до Соборного переулка сделают еще 15 платных паковочных мест. Они будут находиться от здания №56 до дома №50 с южной стороны.
От переулка Соборного до проспекта Буденновского на участке от строения №44 до дома №42 будет 16 парковочных мест. Также три стоянки создадут у дома №26 по переулку Островского и 10 — рядом со зданием №38 по переулку Буденновскому.
Добавим, что жильцам домов, попавших в список, необходимо получить разрешение на бесплатную парковку. Для этого можно обратиться в сервисный центр «Ростовское парковочное пространство».
Ранее стало известно, что парковку парка «Левобережного» в донской столице частично закроют из-за выставки военных трофеев.