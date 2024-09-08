В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест

Кроме того, 14 новых стоянок появится на южном отрезке от дома №68 до строения №58 от Газетного до Семашко. От него до Соборного переулка сделают еще 15 платных паковочных мест. Они будут находиться от здания №56 до дома №50 с южной стороны.