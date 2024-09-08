rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест

В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест

8 сентября 2024, 11:00
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону появится более 60 новых платных парковочных мест
В сентябре в Ростове-на-Дону введут в эксплуатацию большое количество платных парковок. Информация размещена на сайте городской администрации.

Так, с 16 сентября в Ростове-на-Дону откроется сразу 64 платных парковочных участка. Они будут располагаться в центре города. Например, от проспекта Ворошиловского до переулка Газетного создадут шесть мест для парковки. Они расположены по северной стороне от здания №93 до дома №87.

Кроме того, 14 новых стоянок появится на южном отрезке от дома №68 до строения №58 от Газетного до Семашко. От него до Соборного переулка сделают еще 15 платных паковочных мест. Они будут находиться от здания №56 до дома №50 с южной стороны.

«Люди с трудом запихивались»: ростовчане заявили о переполненных автобусах 2 сентября
Узнать подробнее

От переулка Соборного до проспекта Буденновского на участке от строения №44 до дома №42 будет 16 парковочных мест. Также три стоянки создадут у дома №26 по переулку Островского и 10 — рядом со зданием №38 по переулку Буденновскому.

Добавим, что жильцам домов, попавших в список, необходимо получить разрешение на бесплатную парковку. Для этого можно обратиться в сервисный центр «Ростовское парковочное пространство».

Ранее стало известно, что парковку парка «Левобережного» в донской столице частично закроют из-за выставки военных трофеев.

Читайте также:
Парковку парка «Левобережного» в Ростове закроют из-за выставки военных трофеевСтало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 годаГолубев планирует строительство скоростной дороги через весь Ростов-на-Дону
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Платная парковка#Последние новости Ростова на сегодня#Парковка#Автомобили#Водители#Парковка в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей
Вчера, 15:54
Уровень воды в Цимлянском водохранилище снижается катастрофическими темпами
Вчера, 16:46
Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-Дону
Вчера, 16:08
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября
Вчера, 18:10
В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
Вчера, 17:27
Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы
Вчера, 15:18