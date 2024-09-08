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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В центре Ростова-на-Дону появился гейзер

В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер

8 сентября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
В центре Ростова-на-Дону появился гейзер
В Ростове-на-Дону посреди проезжей части образовалась яма с бурлящей водой, сообщает телеграм-канал «Ростов №1»

Днем 8 сентября жители Ростова-на-Дону заметили странное образование в асфальте. В центре города посреди дороги образовалась лужа. При этом в ней бурлит вода так, будто ее кто-то кипятит. Очевидцы не знают, как относиться к такому коммунальному чуду.

Ростовчане предположили, что всему виной авария в коммуникациях: «Это, определенно, прорыв».

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В центре Ростова-на-Дону появился гейзер
Видео: Изображение Midjourney

Напомним, что ранее в донской столице у парковочной зоны во дворе ЖК образовался гигантский провал. Дорожное покрытие сильно размыло, а диаметр дыры превысил несколько метров.

До этого после мощного ночного ливня центр Ростова-на-Дону полностью ушел под воду. Улицы в один миг превратились в реки. Кадры наводнения в материале RostovGazeta.

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