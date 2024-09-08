В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер

Днем 8 сентября жители Ростова-на-Дону заметили странное образование в асфальте. В центре города посреди дороги образовалась лужа. При этом в ней бурлит вода так, будто ее кто-то кипятит. Очевидцы не знают, как относиться к такому коммунальному чуду.