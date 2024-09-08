В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Днем 8 сентября жители Ростова-на-Дону заметили странное образование в асфальте. В центре города посреди дороги образовалась лужа. При этом в ней бурлит вода так, будто ее кто-то кипятит. Очевидцы не знают, как относиться к такому коммунальному чуду.
Ростовчане предположили, что всему виной авария в коммуникациях: «Это, определенно, прорыв».
Напомним, что ранее в донской столице у парковочной зоны во дворе ЖК образовался гигантский провал. Дорожное покрытие сильно размыло, а диаметр дыры превысил несколько метров.
До этого после мощного ночного ливня центр Ростова-на-Дону полностью ушел под воду. Улицы в один миг превратились в реки. Кадры наводнения в материале RostovGazeta.