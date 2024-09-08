Жители поселка Первомайка: «Алексей Логвиненко — человек слова»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
На новую детскую площадку в Советском районе глава администрации города приехал не с пустыми руками. Он привез в подарок ребятам футбольные и баскетбольные мячи, ведь в настоящее время количество жителей в поселке достигает 3 тысячи человек.
— Весной инициативная группа приходила ко мне на личный прием с просьбой благоустроить место для проведения досуга с детьми. Мы решили этот вопрос при поддержке депутатского корпуса, в том числе депутата нашей Думы Сергея Полеводы. Объект был сдан раньше намеченных сроков: не осенью, а в августе. Проект обошелся бюджету в 8,1 млн руб, — пояснил Алексей Логвиненко.
На площадке сделали прорезиненное покрытие и установили абсолютно новое оборудование. В том числе большой игровой комплекс, качели, качалки, карусель, горка, песочный дворик, скамейки и навес. Всего было установлено 17 новых элементов. Отдельно обустроили секции под занятия футболом и баскетболом.
Представитель инициативной группы, председатель ТОС Первомайка Ольга Рачинская, от лица всех жителей высказала Алексею Логвиненко слова благодарности.
—Наши жители счастливы и безумно благодарны, низкий вам земной поклон. за то, что вы не только слушаете, но и делаете! Поэтому у нас есть коллективное стихотворение, написанное в честь новой детской игровой площадки в нашем поселке. «Как же долго мы все ждали, наконец-то дождались, в нашем маленьком поселке, началась другая жизнь. Есть где поиграть детишкам, самых разных возрастов, осенью зимой и летом будет много игроков!» Спасибо вам, Алексей Валентинович! Мечты сбываются благодаря вам, — добавила председатель ТОС Первомайка Ольга Рачинская.
Во время осмотра игрового комплекса глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что в 2023 году в рамках выделенного бюджетного финансирования в размере 69,9 млн руб., администрация города доукомплектовала 95 детских игровых комплексов в районах.
— В 2024 году на эти цели направлено 100,4 млн руб, будут выполнены работы по 55 адресам. Работы завершим до конца осени, сказал Алексей Логвиненко.
После беседы с детьми и родителями вместе с жителями Первомайки Алексей Логвиненко прогулялся к местному роднику, который расположился в пер. Красноярском. Вода из земли бьет здесь круглый год и жители просят градоначальника облагородить и эту, своего рода местную достопримечательность. Тем более, что как источник не засыпали землей со времен Октябрьской революции, он все равно пробивался на поверхность, а со временем, народные умельцы и вовсе установили трубу для стока, а на склоне холма поставили крест. Теперь это знаковое место, в Крещение здесь проводятся Крещенские купания.
Алексей Логвиненко поручил районной администрации проработать вопрос благоустройства территории вокруг источника, Чтобы этот «серебряный ключ» стал настоящей жемчужиной поселка Первомайский. Несмотря на то, что в реестре муниципального имущества данный источник не состоит.