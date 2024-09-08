Жители поселка Первомайка: «Алексей Логвиненко — человек слова»

После беседы с детьми и родителями вместе с жителями Первомайки Алексей Логвиненко прогулялся к местному роднику, который расположился в пер. Красноярском. Вода из земли бьет здесь круглый год и жители просят градоначальника облагородить и эту, своего рода местную достопримечательность. Тем более, что как источник не засыпали землей со времен Октябрьской революции, он все равно пробивался на поверхность, а со временем, народные умельцы и вовсе установили трубу для стока, а на склоне холма поставили крест. Теперь это знаковое место, в Крещение здесь проводятся Крещенские купания.