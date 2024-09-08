Жители Ростова записали обращение к Путину из-за выселения из аварийного дома

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Дом на Станиславского, 103 с литерами А и Б признали аварийным четыре года назад. В очереди на расселение он занимал далеко не первое место. До него властям Ростова нужно было разобраться с более чем тридцатью другими домами, получившими статус аварийных до 2020 года.
В начале июня специалисты установили, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Администрация Кировского района Ростова провела встречу с жильцами. На ней присутствовали также представители прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственники сообщили, что их попросили в течение месяца освободить дом и съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом выплаты за квартиры им якобы пообещали не раньше 2025 года, потому что в текущем году средств на это не предусмотрено.
Жильцов такой вариант не устроил. Они отказались съезжать до получения обещанных денег. Власти района подали на них в суд, а сами собственники обратились в прокуратуру и Следственный комитет.
Жильцы дома, с которыми пообщалась корреспондент RostovGazeta, рассказали о прошедших судебных заседаниях. Истец в лице районных властей требует от собственников освободить жилплощадь. При этом даже на судах чиновники не скрывают, что денег на положенные выплаты у них сейчас нет.
«Один суд уже удалось выиграть, остальные отложили», — поделилась с RostovGazeta собственница квартиры в доме Татьяна.
Со слов собственников, судьи откладывают заседания, когда узнают, что жильцов расселяют без выплат. Также у суда вызывает вопросы заключение экспертизы о риске внезапного самообрушения дома.
После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались в управлении СК РФ по региону. Следователи организовали проверку, побывали в самом здании и опросили свидетелей. Но пока оснований для возбуждения уголовного дела в Следкоме не нашли.
По словам собственником, сразу после начала судебных заседаний власти буквально в течении пары дней нашли оценщиков для независимого определения выкупной стоимости квартир. Эксперты пришли к жильцам утром 8 августа, но не имели при себе всех положенных документов. Собственники отказались с ними общаться без необходимых бумаг, и оценку имущества отложили.
Жильцы сомневаются в независимости и объективности оценщиков, услуги которых предлагают власти. Они опасаются, что жильё в самом центре Ростова оценят по минимальной стоимости. По словам жильцов, ранее на встрече с ними чиновники говорили о сумме в 92 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в соседних домах квадратный метр жилья оценивается в 350 тысяч рублей. Собственники уверены, что за такие деньги не смогут купить равноценное жилье.
Отчаявшись, жильцы дома решили записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. Также они составили обращение в приёмную президента. Люди надеются, что внимание Администрации главы государства защитит их от произвола.
«Просим вас помочь отстоять наше жильё, не дать разгулу беспредела. Дать собственникам жить спокойно до нормального расселения или достойно оценить наши квадратные метры, непременно выплатив не в далёком будущем, а сразу после оценки, чтобы люди смогли приобрести себе нормальное жильё. Верим в вас и надеемся, что ваше вмешательство поможет нам обрести веру и справедливость в нашей любимой родине», — говорят в обращении жильцы дома на Станиславского, 103.
Также ростовчане заявили, что готовы выйти на согласованный законный пикет, чтобы отстоять свою позицию.
«Мы писали везде, мы прошли все инстанции и продолжим отстаивать свои права и свой дом», — заключили в беседе с корреспондентом RostovGazeta местные жители.