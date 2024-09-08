Жители Ростова записали обращение к Путину из-за выселения из аварийного дома

В начале июня специалисты установили, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Администрация Кировского района Ростова провела встречу с жильцами. На ней присутствовали также представители прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственники сообщили, что их попросили в течение месяца освободить дом и съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом выплаты за квартиры им якобы пообещали не раньше 2025 года, потому что в текущем году средств на это не предусмотрено.