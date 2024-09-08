rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Жильцы аварийного дома на Станиславского, 103 в Ростове записали видеообращение к президенту Владимиру Путину

Жители Ростова записали обращение к Путину из-за выселения из аварийного дома

8 сентября 2024, 13:12
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Жильцы аварийного дома на Станиславского, 103 в Ростове записали видеообращение к президенту Владимиру Путину
Жильцы аварийного дома на Станиславского, 103 в Ростове записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в отстаивании своих прав. Люди сообщили, что их пытаются насильно выселить, а положенные выплаты обещают лишь через год.

С чего всё началось?

Дом на Станиславского, 103 с литерами А и Б признали аварийным четыре года назад. В очереди на расселение он занимал далеко не первое место. До него властям Ростова нужно было разобраться с более чем тридцатью другими домами, получившими статус аварийных до 2020 года.

В начале июня специалисты установили, что литер Б дома имеет риски внезапного обрушения, а потому находиться там опасно. Администрация Кировского района Ростова провела встречу с жильцами. На ней присутствовали также представители прокуратуры, полиции и управления по делам ГО и ЧС. Собственники сообщили, что их попросили в течение месяца освободить дом и съехать в маневренный фонд на окраине города. При этом выплаты за квартиры им якобы пообещали не раньше 2025 года, потому что в текущем году средств на это не предусмотрено.

Жильцов такой вариант не устроил. Они отказались съезжать до получения обещанных денег. Власти района подали на них в суд, а сами собственники обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

«Нас обманули»: жильцов из дома в центре Ростова выгоняют в коммуналку на окраине
Узнать подробнее

Суды и вмешательство Следкома

Жильцы дома, с которыми пообщалась корреспондент RostovGazeta, рассказали о прошедших судебных заседаниях. Истец в лице районных властей требует от собственников освободить жилплощадь. При этом даже на судах чиновники не скрывают, что денег на положенные выплаты у них сейчас нет.

«Один суд уже удалось выиграть, остальные отложили», — поделилась с RostovGazeta собственница квартиры в доме Татьяна.

Со слов собственников, судьи откладывают заседания, когда узнают, что жильцов расселяют без выплат. Также у суда вызывает вопросы заключение экспертизы о риске внезапного самообрушения дома.

После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались в управлении СК РФ по региону. Следователи организовали проверку, побывали в самом здании и опросили свидетелей. Но пока оснований для возбуждения уголовного дела в Следкоме не нашли.

Дом на Станиславского, 103 в РостовеДом на Станиславского, 103 в Ростове
Дом на Станиславского, 103 в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Независимая оценка?

По словам собственником, сразу после начала судебных заседаний власти буквально в течении пары дней нашли оценщиков для независимого определения выкупной стоимости квартир. Эксперты пришли к жильцам утром 8 августа, но не имели при себе всех положенных документов. Собственники отказались с ними общаться без необходимых бумаг, и оценку имущества отложили.

Жильцы сомневаются в независимости и объективности оценщиков, услуги которых предлагают власти. Они опасаются, что жильё в самом центре Ростова оценят по минимальной стоимости. По словам жильцов, ранее на встрече с ними чиновники говорили о сумме в 92 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в соседних домах квадратный метр жилья оценивается в 350 тысяч рублей. Собственники уверены, что за такие деньги не смогут купить равноценное жилье.

Власти Ростова прокомментировали скандал с расселением дома на Станиславского
Узнать подробнее

Обращение к Путину

Отчаявшись, жильцы дома решили записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. Также они составили обращение в приёмную президента. Люди надеются, что внимание Администрации главы государства защитит их от произвола.

«Просим вас помочь отстоять наше жильё, не дать разгулу беспредела. Дать собственникам жить спокойно до нормального расселения или достойно оценить наши квадратные метры, непременно выплатив не в далёком будущем, а сразу после оценки, чтобы люди смогли приобрести себе нормальное жильё. Верим в вас и надеемся, что ваше вмешательство поможет нам обрести веру и справедливость в нашей любимой родине», — говорят в обращении жильцы дома на Станиславского, 103.
Жильцы аварийного дома на Станиславского, 103 в Ростове записали видеообращение к президенту Владимиру Путину
Видео: rostovgazeta.ru

Также ростовчане заявили, что готовы выйти на согласованный законный пикет, чтобы отстоять свою позицию.

«Мы писали везде, мы прошли все инстанции и продолжим отстаивать свои права и свой дом», — заключили в беседе с корреспондентом RostovGazeta местные жители.
Читайте также:
Власти Ростова отказались расселять дом в центре после вмешательства СледкомаВ СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья«Без выплаты не уйдем»: как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове
#Алина Заярная#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Владимир Путин#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судей
Сегодня, 16:53
Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива
Сегодня, 16:06
В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер
Сегодня, 14:28
Охотничьи ружья отправила Ростовская область бойцам СВО на передовую
Сегодня, 11:56
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
Сегодня, 08:51