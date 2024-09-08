Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
В субботу, 7 сентября, в станице Хомутовская в Ростовской области возникла округло-горизонтальная дуга — оптический эффект, который является разновидностью гало. Огненная радуга выглядит, как прямая линяя характерного окраса, окутанная легкими облаками.
Огненная радуга возникает только при сочетании трех факторов: солнце должно подняться выше 58 градусов над уровнем горизонта, нужны перистые облака, а кристаллы льда в них должны располагаться только горизонтально.
Дончан поразила красота редкого явления: «Такое не каждый день увидишь. Класс».
«Красиво», — подмечает пользователь.
Ранее жители в донского региона смогли увидеть полярное сияние.