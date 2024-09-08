rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги

Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги

8 сентября 2024, 09:37
Фото: 1MI
Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги
В небе над Ростовской областью заметили достаточно редкое природное явление — огненную радугу, информирует телеграм-канал «В курсе Ростов».

В субботу, 7 сентября, в станице Хомутовская в Ростовской области возникла округло-горизонтальная дуга — оптический эффект, который является разновидностью гало. Огненная радуга выглядит, как прямая линяя характерного окраса, окутанная легкими облаками.

Огненная радуга возникает только при сочетании трех факторов: солнце должно подняться выше 58 градусов над уровнем горизонта, нужны перистые облака, а кристаллы льда в них должны располагаться только горизонтально.

Восточный ветер накроет Ростов-на-Дону на выходных
Узнать подробнее

Дончан поразила красота редкого явления: «Такое не каждый день увидишь. Класс».

«Красиво», — подмечает пользователь.

Ранее жители в донского региона смогли увидеть полярное сияние.

Читайте также:
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облакаВ Ростовской области засняли падающий большой метеор ПерсеидыСиноптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону вернется жара
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Природа#Редкое явление#Небо#Солнце#Облака#Живая природа#Атмосферное явление
Подпишитесь
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей
Вчера, 15:54
Уровень воды в Цимлянском водохранилище снижается катастрофическими темпами
Вчера, 16:46
Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-Дону
Вчера, 16:08
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября
Вчера, 18:10
В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
Вчера, 17:27
Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы
Вчера, 15:18