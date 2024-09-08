Жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео

На видео две машины находятся в десятке метров друг от друга. Видимо, их отбросило в разные стороны при мощном лобовом столкновении. Больше всего досталось ВАЗ-2115. Поздняя версия «Самары» задней частью влетела на отбойник. У машины разбито лобовое стекло, а капот превратился в груду металлолома. Судя по кадрам, удар пришелся на левую сторону авто, где сидел водитель. Вокруг разбросано битое стекло и запчасти.