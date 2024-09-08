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Жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео

Жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео

8 сентября 2024, 07:13
Фото: 1MI
Жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео
Очевидцы сняли на камеру страшные кадры смертельного ДТП в Ростовской области, ролик опубликован в telegram-канале «Ростов Главный».

На видео две машины находятся в десятке метров друг от друга. Видимо, их отбросило в разные стороны при мощном лобовом столкновении. Больше всего досталось ВАЗ-2115. Поздняя версия «Самары» задней частью влетела на отбойник. У машины разбито лобовое стекло, а капот превратился в груду металлолома. Судя по кадрам, удар пришелся на левую сторону авто, где сидел водитель. Вокруг разбросано битое стекло и запчасти.

Другая легковушка тоже получила механические повреждения. У нее покорежена дверца водителя, капот разворочен, а окна разбиты.

В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали два водителя и подросток
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Как сообщала RostovGazeta, в аварии погиб 57-летний мужчина из «пятнадцатой». Водитель и четверо пассажиров второй легковушки, «четырнадцатой», с травмами попали в больницу.

— Мужика жалко из «пятнадцатой». Ехал себе спокойно, никого не трогал, — добавили в комментариях подписчики. Эти машины — капсулы смерти, безопасности — ноль.

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