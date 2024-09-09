Александр Ищенко: По итогам выборов донская «Единая Россия» укрепила позиции

— Сегодня представительство Ростовской области в Государственной Думе довольно существенно. У нас 13 депутатских мандатов и каждый из депутатов занимается тем или иным направлением работы, которое очень важно для области в целом. Наши коллеги не только осуществляют прямую связь с избирателями, но и выстраивают важные отраслевые взаимосвязи на федеральном уровне в интересах всего донского края. 152-й избирательный округ — это непростая территория. В него входит и столица донского казачества, и аграрный Аксайский район, и два крупнейших района донской столицы. В округе много разнородных задач и проблем, здесь действуют как городской, так и сельский уклады, которые требуют внимательного и избирательного похода. Очень важно чтобы у нас появился представитель на уровне Государственной Думы, который всем сердцем понимает проблематику этих территорий. Поэтому с Викторией Валериевной нам очень повезло, так как во время предвыборной компании ни один вопрос на встречах с избирателями не остался без ответа. Избиратель в Ростовской области верит в деятельного кандидата и Виктория Абрамченко является именно таким, — сказал Александр Ищенко.