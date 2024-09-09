Александр Ищенко: По итогам выборов донская «Единая Россия» укрепила позиции

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
С 6 по 8 сентября в донском регионе проходили выборы, где избирались новые составы городских Дум Азова, Батайска и Таганрога. Также в эти дни проходили довыборы в городскую Думу Ростова и некоторых других территорий Ростовской области. Но одним из знаковых событий стали дополнительные выборы депутата Государственной Думы по 152 избирательному округу, в который входят несколько районов донской столицы, Новочеркасск и Аксайский район. Наибольшую поддержку получила кандидат в депутаты от партии «Единая Россия», советник губернатора Ростовской области Виктория Абрамченко.
Как отметил секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко, для нашего региона дополнительные выборы в 152 избирательном округе были очень важны.
— Сегодня представительство Ростовской области в Государственной Думе довольно существенно. У нас 13 депутатских мандатов и каждый из депутатов занимается тем или иным направлением работы, которое очень важно для области в целом. Наши коллеги не только осуществляют прямую связь с избирателями, но и выстраивают важные отраслевые взаимосвязи на федеральном уровне в интересах всего донского края. 152-й избирательный округ — это непростая территория. В него входит и столица донского казачества, и аграрный Аксайский район, и два крупнейших района донской столицы. В округе много разнородных задач и проблем, здесь действуют как городской, так и сельский уклады, которые требуют внимательного и избирательного похода. Очень важно чтобы у нас появился представитель на уровне Государственной Думы, который всем сердцем понимает проблематику этих территорий. Поэтому с Викторией Валериевной нам очень повезло, так как во время предвыборной компании ни один вопрос на встречах с избирателями не остался без ответа. Избиратель в Ростовской области верит в деятельного кандидата и Виктория Абрамченко является именно таким, — сказал Александр Ищенко.
В довыборах приняли участие более 42,31%, избирателей. Этот показатель превзошел явку основных выборов в Государственную Думу 2021 года. Кандидат в ГосДуму по 152 Южному одномандатному округу Виктория Абрамченко набрала 75,73%, что стало еще одним доказательством полного доверия избирателей к партии «Единая Россия».
Экс-советник губернатора Ростовской области, а ныне депутат Государственной Думы Виктория Абрамченко, в свою очередь, поблагодарила избирателей за доверие.
— Поддержка избирателей с таким результатом для меня — кредит доверия. Это доверие людей, которое сейчас нужно оправдывать конкретными действиями. Я хочу поблагодарить коллег однопартийцев, которые поддержали меня и выдвинули мою кандидатуру, а также всех ребят волонтеров, кто принимал участие в избирательной кампании, — пояснила Виктория Абрамченко.
В целом на выборах которые прошли с 6 по 8 сентября партия «Единая Россия» получила 71 мандат из 87, что составило 82%. Глава донского парламента добавил, что в Азове единоросы получили 16 мандатов, в Батайске 18, в Таганроге 24. Представители партии победили также на довыборах в гордуму донской столицы и в нескольких других территориях.
— По итогам выборов наша партия укрепила свои позиции. Полученные «Единой Россией» мандаты позволят продолжить работу по реализации народной программы, которая была сформирована на предложениях наших избирателей. Впереди нас ждет интенсивная напряженная работа и большая ответственность, — подвел итог Александр Ищенко.