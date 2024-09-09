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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Атопический дерматит и аллергия у собаки — признаки и лечение

9 сентября 2024, 13:17
Некоторые исследования показали, что больше 40% собак страдают аллергией и атопическим дерматитом. Болезнь имеет хронический характер и полностью излечить от нее питомца не получится.

Общественная служба новостей разобралась, что такое атопический дерматит и аллергия у собак.

У собак существует три вида наиболее распространенных аллергических реакций:

  • аллергия на слюну паразита (мошки, блохи, комара и тд);
  • пищевая аллергия;
  • атопический дерматит (реакция организма на компоненты окружающей среды), который имеет три стадии: легкую, среднюю и тяжелую.

Зуд (один из симптомов аллергии и атопического дерматита) может иметь и другое происхождение:

  • нейрогенная причина, связанная с повреждениями или нарушениями работы нервной системы, например неадекватное реагирование на прикосновение или когда очаг боли в одном месте, а болит в другом;
  • психогенная причина, которая вызвана тревожностью, стрессом, эмоционально–подавленным состоянием животного, например долгое вылизывание, сосание лап, выкусывание когтей.

Такое поведение особенно свойственно тревожным животным с повышенной возбудимостью обусловленной темпераментом питомца.

Причины возникновения болезни

Повышенная чувствительность к следующим аллергенам, при индивидуальной иммунной реакции организма:

  • воздушные аллергены в виде пыльцы растений;
  • клещи из домашней пыли;
  • споры плесени на улице и дома;
  • перхоть животных.

А так же болезнь может быть вызвана сильным стрессом или питомец может перенять болезнь (аллергию) от хозяина.

Симптомы

1. Сначала не очень заметные симптомы со временем становятся более выраженными, особенно в определенные сезоны.

Чаще всего у собак поражаются:

  • лапы, пространство между пальчиками;
  • уши;
  • морда, особенно область глаз;
  • подмышки;
  • паховая область;
  • заплюсны.

2. Уши питомца становятся красными, выделяется воскообразное специфическое вещество, от собаки исходит неприятный запах.

Собака постоянно расчесывает уши лапами или старается почесать о какой-то предмет.

3. Кожа на лапах красная, воспаленная и местами опухшая, имеет неприятный запах. Участки лап, которые питомец постоянно вылизывает, окрашиваются в коричневый цвет.

Собака при каждом удобном моменте вылизывает и покусывает лапки и подушечки.

4. На мордочке покрасневшие участки, особенно вокруг век, глаза слезятся. Происходит выделение восковидного вещества и держится неприятный запах. Питомец расчесывает мордочку до ранок.

5. Больная, покрасневшая, воспаленная кожа, часто с припухлостями. В области подмышек возможна сыпь. Усиливается приток крови к коже, на которой возможны корки, ранки и чешуйки с запахом развивающейся инфекции. Кожа сохнет и шелушится.

Питомец чешется и часто вылизывает воспаленные участки в паху, на боках, животе и локтях.

При отсутствии лечения кожа темнеет и становится толще.

6. Шерсть питомца имеет нездоровый вид, она не шелковистая и не блестит. Наблюдаются очаги облысения, иногда довольно обширные.

7. Питомец продолжает чесаться, дерет себя когтями, трется о мебель и вылизывает себя, стремясь снять зуд.

Питомец даже может отказываться от еды, становится менее активным и постоянно проявляет беспокойство — реагирует на зуд.

Не пытайтесь самостоятельно вылечить атопический дерматит у питомца — это может очень ухудшить ситуацию. Обратитесь к ветеринарному дерматологу.

Выявить сам аллерген очень сложно, иногда это невозможно, но нужно исключить пищевую аллергию.

Ведите наблюдения за питомцем и записывайте все в дневник. Это нужно для того, чтобы квалифицированному дерматологу рассказать полную историю болезни.

После начала лечения доктор должен видеть вашего питомца через 3 — 8 недель, для выяснения эффективности назначенного лечения и проверки воздействия препаратов. Когда зуд будет купирован, необходимо будет показывать питомца каждые 3 — 10 месяцев для осмотра.

Лечение атопического дерматита зависит от его стадии и ваших точных действий, полностью соответствующих рекомендациям специалиста.

Диета при атопическом дерматите

Очень важно соблюдать диету. Доктор порекомендует посадить питомца на гипоаллергенный корм на 8 недель. Во время диеты нельзя животному давать лакомства, а так же еду со стола хозяев. Такие действия могут исказить ситуацию и помешать доктору в выявлении причин.

В дальнейшем, по состоянию собаки, дерматологу легче будет определить причину аллергических реакций. Питомцу могут прописать корм на всю жизнь, иногда с дополнительным комплексом витаминов и минералов.

Если собака употребляет натуральную пищу, необходимо проконсультироваться со специалистом для составления индивидуального плана питания.

Некоторые факты

  • Атопический дерматит у собак (АДС) раньше считался заболеванием, вызванным наследованием определенного гена. Однако последние исследования показывают, что для появления и развития болезни необходимо взаимодействие гена с компонентами окружающей среды.
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  • У собак с АД трансэпидермальная потеря влаги выше, чем у здоровых животных. Скорее всего это связано с повреждением кожного барьера.
  • Уровень церамидов (разновидность липидов кожного слоя, необходимых для защиты агрессивных факторов и потери влаги) у собак с АД гораздо ниже, чем у здоровых собак.
#Общество
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