Атопический дерматит и аллергия у собаки — признаки и лечение

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Общественная служба новостей разобралась, что такое атопический дерматит и аллергия у собак.
У собак существует три вида наиболее распространенных аллергических реакций:
Зуд (один из симптомов аллергии и атопического дерматита) может иметь и другое происхождение:
Такое поведение особенно свойственно тревожным животным с повышенной возбудимостью обусловленной темпераментом питомца.
Повышенная чувствительность к следующим аллергенам, при индивидуальной иммунной реакции организма:
А так же болезнь может быть вызвана сильным стрессом или питомец может перенять болезнь (аллергию) от хозяина.
1. Сначала не очень заметные симптомы со временем становятся более выраженными, особенно в определенные сезоны.
Чаще всего у собак поражаются:
2. Уши питомца становятся красными, выделяется воскообразное специфическое вещество, от собаки исходит неприятный запах.
Собака постоянно расчесывает уши лапами или старается почесать о какой-то предмет.
3. Кожа на лапах красная, воспаленная и местами опухшая, имеет неприятный запах. Участки лап, которые питомец постоянно вылизывает, окрашиваются в коричневый цвет.
Собака при каждом удобном моменте вылизывает и покусывает лапки и подушечки.
4. На мордочке покрасневшие участки, особенно вокруг век, глаза слезятся. Происходит выделение восковидного вещества и держится неприятный запах. Питомец расчесывает мордочку до ранок.
5. Больная, покрасневшая, воспаленная кожа, часто с припухлостями. В области подмышек возможна сыпь. Усиливается приток крови к коже, на которой возможны корки, ранки и чешуйки с запахом развивающейся инфекции. Кожа сохнет и шелушится.
Питомец чешется и часто вылизывает воспаленные участки в паху, на боках, животе и локтях.
При отсутствии лечения кожа темнеет и становится толще.
6. Шерсть питомца имеет нездоровый вид, она не шелковистая и не блестит. Наблюдаются очаги облысения, иногда довольно обширные.
7. Питомец продолжает чесаться, дерет себя когтями, трется о мебель и вылизывает себя, стремясь снять зуд.
Питомец даже может отказываться от еды, становится менее активным и постоянно проявляет беспокойство — реагирует на зуд.
Не пытайтесь самостоятельно вылечить атопический дерматит у питомца — это может очень ухудшить ситуацию. Обратитесь к ветеринарному дерматологу.
Выявить сам аллерген очень сложно, иногда это невозможно, но нужно исключить пищевую аллергию.
Ведите наблюдения за питомцем и записывайте все в дневник. Это нужно для того, чтобы квалифицированному дерматологу рассказать полную историю болезни.
После начала лечения доктор должен видеть вашего питомца через 3 — 8 недель, для выяснения эффективности назначенного лечения и проверки воздействия препаратов. Когда зуд будет купирован, необходимо будет показывать питомца каждые 3 — 10 месяцев для осмотра.
Лечение атопического дерматита зависит от его стадии и ваших точных действий, полностью соответствующих рекомендациям специалиста.
Очень важно соблюдать диету. Доктор порекомендует посадить питомца на гипоаллергенный корм на 8 недель. Во время диеты нельзя животному давать лакомства, а так же еду со стола хозяев. Такие действия могут исказить ситуацию и помешать доктору в выявлении причин.
В дальнейшем, по состоянию собаки, дерматологу легче будет определить причину аллергических реакций. Питомцу могут прописать корм на всю жизнь, иногда с дополнительным комплексом витаминов и минералов.
Если собака употребляет натуральную пищу, необходимо проконсультироваться со специалистом для составления индивидуального плана питания.