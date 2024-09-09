Банк ВТБ подарил детям праздник ко Дню знаний

«ВТБ — Банк для семьи. В рамках новой Стратегии 2024–2026гг наше внимание нацелено на благополучие семей, в том числе, мы активно продолжаем реализацию концепции Семейный банк. Мы стремимся быть не просто финансовым институтом, а надёжным партнёром для каждой семьи, готовым помочь во всех жизненных ситуациях. Это особенно актуально в 2024 году, который объявлен Президентом РФ В. В. Путиным Годом Семьи в России. Я рад поздравить школьников, а также студентов, с началом учебного года. Изучайте новое, не бойтесь исследовать мир и идите к своим целям. Каждый день — этовозможность учиться, развиваться и становиться лучшей версией себя. Для вас сегодня открыты все двери к знаниям, а ключом к миру финансов будет банк ВТБ.» — отметил Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер ВТБ и банка» Открытие» в Ростовской области, вице-президент.