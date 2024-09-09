Банк ВТБ подарил детям праздник ко Дню знаний

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Мероприятие прошло в весьма атмосферой локации — Атриуме Банка ВТБ в Ростове-на-Дону. Около ста детей и их родителей погрузились в мир радости и творчества, где их встречали добрые персонажи-Чебурашка и Мальвина.
Программа праздника была насыщенной: дети наслаждались аквагримом, участвовали в творческом мастер-классе по росписи футболок и пробовали вкусные угощения.
Настоящим сюрпризом для детей стал приглашённый фокусник. Его трюки вызвали искренний восторг и удивление. Ребята участвовали в интерактивных номерах и с удовольствием разгадывали секреты фокусов.
«Важно создавать такие моменты радости и волшебства для детей. Мы стремимся поддерживать наших клиентов и их семьи не только в финансовых вопросах, подобные мероприятия помогают укрепить дружественные отношения между банком и клиентами», — говорит один из организаторов, руководитель группы привлечения поставщиков услуг, отдела по развитию розничного бизнеса банка ВТБ в Ростовской области Дмитрий Кузнецов.
Особое внимание организаторы уделили подаркам — на память об этом интересном дне и в качестве талисманов на предстоящий учебный год юные посетители банка получили уникальные майки с собственным художественным замыслом, яркие наборы канцелярских принадлежностей и заряд положительных эмоций.
«ВТБ — Банк для семьи. В рамках новой Стратегии 2024–2026гг наше внимание нацелено на благополучие семей, в том числе, мы активно продолжаем реализацию концепции Семейный банк. Мы стремимся быть не просто финансовым институтом, а надёжным партнёром для каждой семьи, готовым помочь во всех жизненных ситуациях. Это особенно актуально в 2024 году, который объявлен Президентом РФ В. В. Путиным Годом Семьи в России. Я рад поздравить школьников, а также студентов, с началом учебного года. Изучайте новое, не бойтесь исследовать мир и идите к своим целям. Каждый день — этовозможность учиться, развиваться и становиться лучшей версией себя. Для вас сегодня открыты все двери к знаниям, а ключом к миру финансов будет банк ВТБ.» — отметил Юрий Авдеев, единый бизнес-лидер ВТБ и банка» Открытие» в Ростовской области, вице-президент.