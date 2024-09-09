Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина

Алексей Куделин окончил юрфак РГУ в 1996 году и сразу же пошел работать в прокуратуру Заветинского района. Через пять лет получил повышение до заместителя районного прокурора, а с февраля 2002-го перешел на аналогичную должность в Волгодонске. Не прошло и года, как Куделин поднялся еще на одну степень карьерной лестницы: возглавил прокуратуру Ремонтненского района, а через год — Волгодонского района.