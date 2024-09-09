Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) намерена рассмотреть представление главы СКР 16 сентября. Это будет первый вопрос на повестке дня очередного заседания.
Алексей Куделин окончил юрфак РГУ в 1996 году и сразу же пошел работать в прокуратуру Заветинского района. Через пять лет получил повышение до заместителя районного прокурора, а с февраля 2002-го перешел на аналогичную должность в Волгодонске. Не прошло и года, как Куделин поднялся еще на одну степень карьерной лестницы: возглавил прокуратуру Ремонтненского района, а через год — Волгодонского района.
Представителем правосудия бывший прокурор стал в 2009 году. Сначала он три года был председателем Матвеево-Курганского районного суда, затем срок продлили еще на шесть лет. После он шесть лет возглавлял Первомайский районный суд Ростова. С 2019-го его назначили на шестилетний срок председателем Ленинского районного суда Ростова.
В отношении 49-летнего экс-судьи с прокурорским прошлым возбудили уголовное дело по статье о получение взяток в конце мая 2024 года. Примерно в тот же период времени фигурант лишился должности в суде. Вероятно, все это время обязанности председателя временно исполняет его заместитель — Анжелика Власова.
Примечательно, что в середине июля арестовали и адвоката бывшего судьи — Дениса Минина, с которым Куделин приехал в город Шахты. В чем его подозревают, пока неизвестно. Однако юрист уже находится в СИЗО. Теперь под стражу могут отправить и его доверителя.