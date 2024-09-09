rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина

Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина

9 сентября 2024, 11:40
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему судье Ленинского районного суда Ростова, сказано на сайте ВККС.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) намерена рассмотреть представление главы СКР 16 сентября. Это будет первый вопрос на повестке дня очередного заседания.

Алексей Куделин окончил юрфак РГУ в 1996 году и сразу же пошел работать в прокуратуру Заветинского района. Через пять лет получил повышение до заместителя районного прокурора, а с февраля 2002-го перешел на аналогичную должность в Волгодонске. Не прошло и года, как Куделин поднялся еще на одну степень карьерной лестницы: возглавил прокуратуру Ремонтненского района, а через год — Волгодонского района.

Представителем правосудия бывший прокурор стал в 2009 году. Сначала он три года был председателем Матвеево-Курганского районного суда, затем срок продлили еще на шесть лет. После он шесть лет возглавлял Первомайский районный суд Ростова. С 2019-го его назначили на шестилетний срок председателем Ленинского районного суда Ростова.

Прокурор предложил освободить обвиняемых в пожаре на «Театралке» в Ростове
Узнать подробнее

В отношении 49-летнего экс-судьи с прокурорским прошлым возбудили уголовное дело по статье о получение взяток в конце мая 2024 года. Примерно в тот же период времени фигурант лишился должности в суде. Вероятно, все это время обязанности председателя временно исполняет его заместитель — Анжелика Власова.

Примечательно, что в середине июля арестовали и адвоката бывшего судьи — Дениса Минина, с которым Куделин приехал в город Шахты. В чем его подозревают, пока неизвестно. Однако юрист уже находится в СИЗО. Теперь под стражу могут отправить и его доверителя.

Читайте также:
Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда РостоваЖительница Ростовской области передавала ГУР Украины данные о российских военныхВ СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
#Евгения Волкова#Общество#СИЗО#Взятки#Адвокат#Обыски#Уголовное дело#Ростов#Бастрыкин#Силовики#СКР#Председатель суда
Подпишитесь
Ростовскую область опустили в рейтинге России по условиям рынка труда
Сегодня, 10:56
Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября
Сегодня, 11:16
У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь
Сегодня, 10:53
Грузовой поезд насмерть переехал человека в Ростовской области
Сегодня, 09:40
В Ростове 92-летний местный житель впервые женился
Сегодня, 09:08
Эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены льготных программ
Сегодня, 08:29