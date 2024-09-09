Биолог: длительность стерилизации банок для солений составляет от 10 до 30 минут

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Заготовки с низкой кислотностью, например варенья или компоты, можно закрывать нелакированными, посоветовал в беседе с RT кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.
«Длительность стерилизации зависит от способа и размера банки. Чем больше банка, тем дольше её надо стерилизовать. Как правило, время стерилизации составляет от десяти до 30 минут», — объяснил эксперт.
Говоря о выборе крышек, специалист отметил, что полиэтиленовые можно использовать для горячего консервирования продуктов с недолгим сроком хранения.
«Перед использованием необходимо простерилизовать крышки, опустив в кипящую воду минимум секунд на 20, и сразу закрыть банки, пока крышки мягкие и не остыли», — добавил собеседник RT.
Помимо этого, он подчеркнул, что самые надёжные — жестяные крышки, обеспечивающие наиболее герметичную консервацию.
«Так как со временем такие крышки могут окисляться и ухудшать качество заготовок, их покрывают пищевым лаком. При засолке и мариновании рекомендуется использовать именно лакированные жестяные крышки. Заготовки с низкой кислотностью, например варенья или компоты, можно закрывать нелакированными», — рассказал специалист.
Кроме того, Суслянок прокомментировал способ, когда в процессе заготовки добавляют аспирин, благодаря которому заготовки не портятся длительное время.
Он предупредил, что аспирин разжижает кровь, поэтому его неправильный приём может увеличивать риск внутренних кровотечений.
«Людям с язвенной болезнью и с нарушением мозгового кровообращения он противопоказан. Для создания в заготовках кислой среды вместо аспирина можно использовать уксус или лимонную кислоту», — посоветовал кандидат биологических наук.
В заключение он порекомендовал для приготовления отбирать только неиспорченные продукты и тщательно мыть их, соблюдать технологии стерилизации банок и консервирования, а также не экономить на сахаре, соли и уксусе, которые выполняют роль консервантов и препятствуют развитию бактерий.