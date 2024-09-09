Биолог: длительность стерилизации банок для солений составляет от 10 до 30 минут

В заключение он порекомендовал для приготовления отбирать только неиспорченные продукты и тщательно мыть их, соблюдать технологии стерилизации банок и консервирования, а также не экономить на сахаре, соли и уксусе, которые выполняют роль консервантов и препятствуют развитию бактерий.