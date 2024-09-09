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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:36

Биолог: длительность стерилизации банок для солений составляет от 10 до 30 минут

9 сентября 2024, 05:34
При засолке и мариновании рекомендуется использовать именно лакированные жестяные крышки.

Заготовки с низкой кислотностью, например варенья или компоты, можно закрывать нелакированными, посоветовал в беседе с RT кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

«Длительность стерилизации зависит от способа и размера банки. Чем больше банка, тем дольше её надо стерилизовать. Как правило, время стерилизации составляет от десяти до 30 минут», — объяснил эксперт.

Говоря о выборе крышек, специалист отметил, что полиэтиленовые можно использовать для горячего консервирования продуктов с недолгим сроком хранения.

«Перед использованием необходимо простерилизовать крышки, опустив в кипящую воду минимум секунд на 20, и сразу закрыть банки, пока крышки мягкие и не остыли», — добавил собеседник RT.

Помимо этого, он подчеркнул, что самые надёжные — жестяные крышки, обеспечивающие наиболее герметичную консервацию.

«Так как со временем такие крышки могут окисляться и ухудшать качество заготовок, их покрывают пищевым лаком. При засолке и мариновании рекомендуется использовать именно лакированные жестяные крышки. Заготовки с низкой кислотностью, например варенья или компоты, можно закрывать нелакированными», — рассказал специалист.

Кроме того, Суслянок прокомментировал способ, когда в процессе заготовки добавляют аспирин, благодаря которому заготовки не портятся длительное время.

Он предупредил, что аспирин разжижает кровь, поэтому его неправильный приём может увеличивать риск внутренних кровотечений.

«Людям с язвенной болезнью и с нарушением мозгового кровообращения он противопоказан. Для создания в заготовках кислой среды вместо аспирина можно использовать уксус или лимонную кислоту», — посоветовал кандидат биологических наук.

В заключение он порекомендовал для приготовления отбирать только неиспорченные продукты и тщательно мыть их, соблюдать технологии стерилизации банок и консервирования, а также не экономить на сахаре, соли и уксусе, которые выполняют роль консервантов и препятствуют развитию бактерий.

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