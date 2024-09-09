«Было назначение»: депутат Бессонов высказался о выборах в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Депутат предлагает опросить ростовчан — кому пришли приглашения явиться на избирательный участок на выборы в сентябре? По словам собеседника, многие даже не знали, что в Ростове идет голосование.
«Минимизировали явку, убрали наблюдателей и назначили депутата, — отмечает Евгений Бессонов. — Голосовать шли бюджетники и предприятия. Причем шли в первые дни голосования. Возникают вопросы — кто принимает решение тратить в три раза больше денег на выборы? У нас что, денег много? Почему это все происходит?».
Парламентарий подчеркивает, что к третьему дню голосования невозможно было без слез смотреть на членов комиссии — три ночи люди не спали.
«Как оценивать эти выборы в Ростовской области если института контроля нет. Люди приходят на избирательный участок, а напротив их фамилий стоят подписи. Это что такое?» — недоумевает собеседник.
По словам депутата, нынешние выборы изменились в худшую сторону.
«Все правонарушения фиксируются наблюдателями от КПРФ. Они приносят видео с нарушением закона, а им говорят, что видео получено незаконно, поскольку видеосъемка запрещена. А как же находить преступников и пресекать правонарушения? Если раньше еще действовали какие-то демократические принципы, то сейчас „пятая колонна“ действует по полной программе», — делится своим личным мнением Евгений Бессонов.