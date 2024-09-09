rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

«Пятая колонна действует»: депутат Бессонов высказался о выборах в Ростовской области

«Было назначение»: депутат Бессонов высказался о выборах в Ростовской области

9 сентября 2024, 15:49
Фото: 1MI
«Пятая колонна действует»: депутат Бессонов высказался о выборах в Ростовской области

Депутат Госдумы Бессонов раскритиковал прошедшие выборы в Ростовской области

Депутат Госдумы Евгений Бессонов считает, что в Ростовской области «было назначение», а не выборы в общепонятном смысле, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Депутат предлагает опросить ростовчан — кому пришли приглашения явиться на избирательный участок на выборы в сентябре? По словам собеседника, многие даже не знали, что в Ростове идет голосование.

«Минимизировали явку, убрали наблюдателей и назначили депутата, — отмечает Евгений Бессонов. — Голосовать шли бюджетники и предприятия. Причем шли в первые дни голосования. Возникают вопросы — кто принимает решение тратить в три раза больше денег на выборы? У нас что, денег много? Почему это все происходит?».
Депутат сообщил, что 72 наблюдателя не допустили к выборам в Госдуму в Ростове
Узнать подробнее

Парламентарий подчеркивает, что к третьему дню голосования невозможно было без слез смотреть на членов комиссии — три ночи люди не спали.

«Как оценивать эти выборы в Ростовской области если института контроля нет. Люди приходят на избирательный участок, а напротив их фамилий стоят подписи. Это что такое?» — недоумевает собеседник.

По словам депутата, нынешние выборы изменились в худшую сторону.

«Все правонарушения фиксируются наблюдателями от КПРФ. Они приносят видео с нарушением закона, а им говорят, что видео получено незаконно, поскольку видеосъемка запрещена. А как же находить преступников и пресекать правонарушения? Если раньше еще действовали какие-то демократические принципы, то сейчас „пятая колонна“ действует по полной программе», — делится своим личным мнением Евгений Бессонов.
«Такого еще не было»: депутат Нерсесян высказался о голосовании в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателейНа выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участкеОсобый порядок видеонаблюдения хотят ввести на выборах на Дону из-за риска провокаций
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Голосование#Ростов#Следствие#Пятая колонна#Наблюдатели#Избирательный участок
Подпишитесь
Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон
Сегодня, 15:24
Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске
Сегодня, 15:19
Пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи
Сегодня, 14:44
Магнитный шторм накроет Ростовскую область
Сегодня, 13:09
Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина
Сегодня, 11:40
Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября
Сегодня, 11:16