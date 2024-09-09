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Местный бизнесмен продает пивоварню в Ростове за 40 млн рублей

Действующий завод по производству пива выставили на продажу в Ростове за 41 млн

9 сентября 2024, 19:31
Фото: 1MI
Местный бизнесмен продает пивоварню в Ростове за 40 млн рублей
Пивоварню в промзоне на левом берегу Ростова продают за 50 миллионов рублей, объявление опубликовано на сайте Avito.

Продавец ООО «Частная пивоварня „Райберг“» — некто Валерий Викторович. По данным «list.org», его фамилия Сидорычев, и именно он является гендиректором и учредителем компании. Кроме того, он же руководит ООО «Оникс» (аренда недвижимости), ООО «Компания Мирта» (торговля напитками, продуктами и табачными изделиями) и ООО «Торговый дом „Райберг“», Последний зарегистрирован там же, где и пивоварня.

Покупателям предлагают купить за 41 миллион рублей бизнес, который окупится за три года. В комплекте идут документы, рецептуры и даже покупатели.

— Сезон в разгape, можно только в этом году отбить 30% стоимости, — пишет продавец. — Серьезный бизнес с серьезным заработком (1,2-1,5 миллиона рублей в месяц в зависимости от производимого пива). Максимальная производительность — 160 тонн пива в месяц, если работать в две смены.

На производстве используют 20 варочных емкостей объемом по 4 000 литров и две — по 6 000 литров. На месте уже разработана система очистки, есть кегомойки, мельницы, фильтр, пастеризатор и другое сертифицированное оборудование.

Бизнесмен уверяет, что дело очень перспективное за счет быстрой окупаемости и удобной логистики к морю.

— Продается в связи с переходом учредителя на сдачу имущества в аренду, — добавил продавец. — Сейчас завод вымыт, законсервирован и ждет своего нового хозяина. Возможна продажа в рассрочку, но с первоначальным взносом не менее 50%. Возможен обмен на недвижимость, лизинг, кредит и т. д.

В августе за 290 миллионов рублей в Ростовской области пытались продать маслозавод.

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#Евгения Волкова#Общество#Бизнес#Ростов-на-Дону#Финансы#Продажа#Пивоварня
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