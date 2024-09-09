Действующий завод по производству пива выставили на продажу в Ростове за 41 млн

Продавец ООО «Частная пивоварня „Райберг“» — некто Валерий Викторович. По данным «list.org», его фамилия Сидорычев, и именно он является гендиректором и учредителем компании. Кроме того, он же руководит ООО «Оникс» (аренда недвижимости), ООО «Компания Мирта» (торговля напитками, продуктами и табачными изделиями) и ООО «Торговый дом „Райберг“», Последний зарегистрирован там же, где и пивоварня.