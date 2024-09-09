Действующий завод по производству пива выставили на продажу в Ростове за 41 млн

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Продавец ООО «Частная пивоварня „Райберг“» — некто Валерий Викторович. По данным «list.org», его фамилия Сидорычев, и именно он является гендиректором и учредителем компании. Кроме того, он же руководит ООО «Оникс» (аренда недвижимости), ООО «Компания Мирта» (торговля напитками, продуктами и табачными изделиями) и ООО «Торговый дом „Райберг“», Последний зарегистрирован там же, где и пивоварня.
Покупателям предлагают купить за 41 миллион рублей бизнес, который окупится за три года. В комплекте идут документы, рецептуры и даже покупатели.
— Сезон в разгape, можно только в этом году отбить 30% стоимости, — пишет продавец. — Серьезный бизнес с серьезным заработком (1,2-1,5 миллиона рублей в месяц в зависимости от производимого пива). Максимальная производительность — 160 тонн пива в месяц, если работать в две смены.
На производстве используют 20 варочных емкостей объемом по 4 000 литров и две — по 6 000 литров. На месте уже разработана система очистки, есть кегомойки, мельницы, фильтр, пастеризатор и другое сертифицированное оборудование.
Бизнесмен уверяет, что дело очень перспективное за счет быстрой окупаемости и удобной логистики к морю.
— Продается в связи с переходом учредителя на сдачу имущества в аренду, — добавил продавец. — Сейчас завод вымыт, законсервирован и ждет своего нового хозяина. Возможна продажа в рассрочку, но с первоначальным взносом не менее 50%. Возможен обмен на недвижимость, лизинг, кредит и т. д.
В августе за 290 миллионов рублей в Ростовской области пытались продать маслозавод.