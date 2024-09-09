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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Донские «Барсы» получили очередную партию военно-технической помощи от казаков

Донские «Барсы» получили очередную партию военно-технической помощи от казаков

9 сентября 2024, 15:10
Фото: Правительство Ростовской области
Казаки батальона «Барс-18» в зоне СВО получили очередную партию военно-технической помощи во время визита делегации Всевеликого войска Донского. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области, атаман ВВД Сергей Бодряков.

Бойцам доставили различные модификации систем подавления для борьбы с беспилотными летающими аппаратами. Данное оборудование можно устанавливать на стационарные объекты, на транспортные средства для их защиты и использовать в уличных условиях.

Были доставлены донским «Барсам» и квадрокоптеры. Также в партию военно-технической помощи вошли дизельный электрогенератор, противодронные комплексы РЭБ и другое имущество, необходимое для ведения боевых действий и организации полевого быта.

Помимо вышеперечисленного казаки получили спальные мешки, плащи-дождевики, разгрузочные жилеты, воду, безалкогольные тонизирующие напитки и многое другое. Тем, кто из этого добровольческого подразделения уже отличился в боях вручили войсковые награды.

Добавим, что войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» при поддержке правительства Ростовской области и участии неравнодушных жителей Дона на регулярной основе осуществляет сбор и отправку гуманитарной и технической помощи российским воинам, задействованным в специальной военной операции.

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