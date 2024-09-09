Донские «Барсы» получили очередную партию военно-технической помощи от казаков

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Бойцам доставили различные модификации систем подавления для борьбы с беспилотными летающими аппаратами. Данное оборудование можно устанавливать на стационарные объекты, на транспортные средства для их защиты и использовать в уличных условиях.
Были доставлены донским «Барсам» и квадрокоптеры. Также в партию военно-технической помощи вошли дизельный электрогенератор, противодронные комплексы РЭБ и другое имущество, необходимое для ведения боевых действий и организации полевого быта.
Помимо вышеперечисленного казаки получили спальные мешки, плащи-дождевики, разгрузочные жилеты, воду, безалкогольные тонизирующие напитки и многое другое. Тем, кто из этого добровольческого подразделения уже отличился в боях вручили войсковые награды.
Добавим, что войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» при поддержке правительства Ростовской области и участии неравнодушных жителей Дона на регулярной основе осуществляет сбор и отправку гуманитарной и технической помощи российским воинам, задействованным в специальной военной операции.