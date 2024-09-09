Эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены льготных программ

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Спрос россиян на ипотечную недвижимость падает огромными темпами. Россияне разочаровываются в мысли приобрести квартиру в кредит. Брать ипотеку по ставке в 25% и отдавать первоначальный взнос в размере 50% попросту невыгодно.
Деньги начинают терять и банки. Ипотека для них — самый востребованный продукт, который сейчас никому не нужен. В июле спрос на неё упал на 40-60%, а по отдельным направлениям падение — до 90%.
Застройщики и риелторы отмечают снижение продаж на рынке недвижимости во всех сегментах. У россиян нет денег ни на новостройки, ни на старый фонд. Банки ожидают, что в этом году ипотека просядет на 40% по сравнению с 2023 годом.
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