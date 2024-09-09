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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены всех льгот

Эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены льготных программ

9 сентября 2024, 08:29
Фото: donland.ru
Эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены всех льгот
Покупатели отказываются от ипотеки из-за непомерно огромных ставок, пишут «Новые известия».

Спрос россиян на ипотечную недвижимость падает огромными темпами. Россияне разочаровываются в мысли приобрести квартиру в кредит. Брать ипотеку по ставке в 25% и отдавать первоначальный взнос в размере 50% попросту невыгодно.

Деньги начинают терять и банки. Ипотека для них — самый востребованный продукт, который сейчас никому не нужен. В июле спрос на неё упал на 40-60%, а по отдельным направлениям падение — до 90%.

В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
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Застройщики и риелторы отмечают снижение продаж на рынке недвижимости во всех сегментах. У россиян нет денег ни на новостройки, ни на старый фонд. Банки ожидают, что в этом году ипотека просядет на 40% по сравнению с 2023 годом.

Ранее риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге

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