Глава Росрыболовства предложил разрешить вылов осетра в Азовском море

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Несмотря на рост запаса осетровых, разрешать их вылов не спешат. Пока власти лишь обсуждают перспективы такого решения. Глава Росрыболовства заявил, что необходима «всесторонняя оценка». По его словам, рыбакам нужно разрешить вылов, но при этом важно поддерживать запас осетровых.
«Поскольку он формируется в основном за счёт рыборазводных заводов, которые работают в России и выпускают малька осетра. Там уже практически нет естественного нереста», — объяснил Шестаков.
Рост запасов осетровых чиновник объяснил борьбой с браконьерством в Азовском море.