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Глава Росрыболовства заявил о росте числа осетровых рыб в Азовском море

Глава Росрыболовства предложил разрешить вылов осетра в Азовском море

9 сентября 2024, 07:51
Фото: Pxhere
Глава Росрыболовства заявил о росте числа осетровых рыб в Азовском море
Запасы осетровых рыб в Азовском море значительно выросли, рассказал ТАСС руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Несмотря на рост запаса осетровых, разрешать их вылов не спешат. Пока власти лишь обсуждают перспективы такого решения. Глава Росрыболовства заявил, что необходима «всесторонняя оценка». По его словам, рыбакам нужно разрешить вылов, но при этом важно поддерживать запас осетровых.

«Поскольку он формируется в основном за счёт рыборазводных заводов, которые работают в России и выпускают малька осетра. Там уже практически нет естественного нереста», — объяснил Шестаков.

Рост запасов осетровых чиновник объяснил борьбой с браконьерством в Азовском море.

Промысловый вылов осетра может начаться в Ростовской области с 2030 года
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Ранее сообщалось, что форель хотят выращивать в Ростовской области в установках замкнутого типа.

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