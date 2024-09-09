Глава Росрыболовства предложил разрешить вылов осетра в Азовском море

Несмотря на рост запаса осетровых, разрешать их вылов не спешат. Пока власти лишь обсуждают перспективы такого решения. Глава Росрыболовства заявил, что необходима «всесторонняя оценка». По его словам, рыбакам нужно разрешить вылов, но при этом важно поддерживать запас осетровых.