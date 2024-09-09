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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Молодой мужчина упал под колёса грузового поезда в Ростовской области

Грузовой поезд насмерть переехал человека в Ростовской области

9 сентября 2024, 09:40
Фото: 1MI
Молодой мужчина упал под колёса грузового поезда в Ростовской области
33-летний житель Ростовской области погиб под колёсами поезда, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Происшествие случилось на перегоне «Горная — Шахтная». Там мужчина попал под грузовой поезд и погиб. Очевидцы вызвали на место полицию.

По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало нарушение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Личность погибшего установлена, ему было 33 года.

Расследование инцидента продолжается.

«По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — заключили в УТ МВД России по СКФО.

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