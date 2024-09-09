Грузовой поезд насмерть переехал человека в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Происшествие случилось на перегоне «Горная — Шахтная». Там мужчина попал под грузовой поезд и погиб. Очевидцы вызвали на место полицию.
По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало нарушение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Личность погибшего установлена, ему было 33 года.
Расследование инцидента продолжается.
«По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — заключили в УТ МВД России по СКФО.