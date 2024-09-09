«Из лужи вода чище»: на Западном в Ростове идет вода цвета кофе

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Снимок опубликовали жители одного из домов на улице 2-й Краснодарской. По их словам, недавно горячую воду отключали, а 8 сентября восстановили подачу водоснабжения. И вот уже второй день вместо горячей воды льется «Кока-кола». При этом в реальности дела обстоят еще хуже, чем на фото, уверяют авторы фото.
— Неплохо люди живут — кофе ваннами пьют, — пошутили в комментариях ростовчане.
— Да это же пиво нефильтрованное! — подхватили другие.
— Вода в Ростове — это нечто волшебное. Холодная тиной воняет, даже купаться страшно. У нас Африка уже, а не город, — возмутились еще одни. — Из лужи вода чище.
Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах пациентов ЦГБ Азова на полчища тараканов. По словам горожан, насекомые атаковали целое терапевтическое отделение.