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«Из лужи вода чище»: на Западном в Ростове идет вода цвета кофе

«Из лужи вода чище»: на Западном в Ростове идет вода цвета кофе

9 сентября 2024, 19:34
«Из лужи вода чище»: на Западном в Ростове идет вода цвета кофе

На Западном в Ростове потекла из кранов вода цвета кофе

Жители Ростова пожаловались на грязную горячую воду, которая идет из-под крана после отключения, фото появились в группе ВК «Западный Ростова|ЗЖМ».

Снимок опубликовали жители одного из домов на улице 2-й Краснодарской. По их словам, недавно горячую воду отключали, а 8 сентября восстановили подачу водоснабжения. И вот уже второй день вместо горячей воды льется «Кока-кола». При этом в реальности дела обстоят еще хуже, чем на фото, уверяют авторы фото.

— Неплохо люди живут — кофе ваннами пьют, — пошутили в комментариях ростовчане.
— Да это же пиво нефильтрованное! — подхватили другие.
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— Вода в Ростове — это нечто волшебное. Холодная тиной воняет, даже купаться страшно. У нас Африка уже, а не город, — возмутились еще одни. — Из лужи вода чище.

Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах пациентов ЦГБ Азова на полчища тараканов. По словам горожан, насекомые атаковали целое терапевтическое отделение.

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#Евгения Волкова#Общество#Вода#Ростов#Проблемы с водоснабжением
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