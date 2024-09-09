«Из лужи вода чище»: на Западном в Ростове идет вода цвета кофе

Снимок опубликовали жители одного из домов на улице 2-й Краснодарской. По их словам, недавно горячую воду отключали, а 8 сентября восстановили подачу водоснабжения. И вот уже второй день вместо горячей воды льется «Кока-кола». При этом в реальности дела обстоят еще хуже, чем на фото, уверяют авторы фото.