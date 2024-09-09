rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Из-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня

Из-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня

9 сентября 2024, 14:45
Фото: donland.ru
Из-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня
Из-за проведения велосипедных шоссейных гонок автомобилисты не смогут проехать по трассе Ростов — Азов, об этом сообщает Минтранс региона.

Речь идет о новом направлении трассы. Там перекроют проезд по полосам направления из Ростова в Азов. Ограничения введут на два дня: 11 и 13 сентября, в период времени с 09:30 до 16:00 мск.

Водители других видов транспорта (авто, мотоциклы) смогут объехать перекрытый участок по старой дороге Ростов — Азов — через поселок Овощной, село Кулешовка и хутор Новоалександровка.

Юрист объяснил ростовским водителям, какой должна быть аптечка в машине с 1 сентября
Узнать подробнее

В конце мая 2024 года велопарад проходил в Ростове-на-Дону. Более семи тысяч человек проехали порядка 17 километров по улицам города.

Теперь велогонка будет проходить за пределами донской столицы. Где именно дадут старт соревнованию и где финишируют велосипедисты, можно узнать на сайте мероприятия.

Ранее стало известно об изменении графика движения в Ростове из-за чествования иконы.

Читайте также:
На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участковогоЧасть Островского перекроют для пешеходов в Ростове
#Евгения Волкова#Общество#Дорога#Азов#Ограничения#Ростов#Автомобилисты#Трасса#Минтранс#Велогонки#Гонки
Подпишитесь
Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон
Сегодня, 15:24
Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске
Сегодня, 15:19
Пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи
Сегодня, 14:44
Магнитный шторм накроет Ростовскую область
Сегодня, 13:09
Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина
Сегодня, 11:40
Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября
Сегодня, 11:16