Из-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Речь идет о новом направлении трассы. Там перекроют проезд по полосам направления из Ростова в Азов. Ограничения введут на два дня: 11 и 13 сентября, в период времени с 09:30 до 16:00 мск.
Водители других видов транспорта (авто, мотоциклы) смогут объехать перекрытый участок по старой дороге Ростов — Азов — через поселок Овощной, село Кулешовка и хутор Новоалександровка.
В конце мая 2024 года велопарад проходил в Ростове-на-Дону. Более семи тысяч человек проехали порядка 17 километров по улицам города.
Теперь велогонка будет проходить за пределами донской столицы. Где именно дадут старт соревнованию и где финишируют велосипедисты, можно узнать на сайте мероприятия.
Ранее стало известно об изменении графика движения в Ростове из-за чествования иконы.