Известный бизнесмен выкупил элитный отель-аквапарк в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Джиоев приобрёл гостиничный комплек «Ривердонпарк» в конце августа. Сейчас он значится бенефициаром организации. Гендиректором элитного отеля с аквапарком является Геворг Карапетян.
Асланбек Джиоев известен в регионе как бывший депутат Заксобрания Ростовской области и основатель группы строительных компаний «СМУ-1». Его фирма занимается возведением в Ростове многих крупных объектов.
В «Ривердонпарке» пока что функционирует только аквазона и банкетный зал. Уставной капитал организации составляет 2,3 миллиарда рублей. Данных о прибыли и оборотах предприятия в открытом доступе нет.
Ранее ипподром в Ростове перешёл в собственность краснодарского застройщика.