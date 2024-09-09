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Известный бизнесмен выкупил элитный отель-аквапарк в Ростове-на-Дону

Известный бизнесмен выкупил элитный отель-аквапарк в Ростове-на-Дону

9 сентября 2024, 06:45
Фото: 2Gis
Известный бизнесмен выкупил элитный отель-аквапарк в Ростове-на-Дону
Бизнесмен, основатель ГК «СМУ-1» Асланбек Джиоев стал владельцем гостиничного комплекса «Ривердонпарк» в Ростове, сообщает сервис «Сбис».

Джиоев приобрёл гостиничный комплек «Ривердонпарк» в конце августа. Сейчас он значится бенефициаром организации. Гендиректором элитного отеля с аквапарком является Геворг Карапетян.

Асланбек Джиоев известен в регионе как бывший депутат Заксобрания Ростовской области и основатель группы строительных компаний «СМУ-1». Его фирма занимается возведением в Ростове многих крупных объектов.

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В «Ривердонпарке» пока что функционирует только аквазона и банкетный зал. Уставной капитал организации составляет 2,3 миллиарда рублей. Данных о прибыли и оборотах предприятия в открытом доступе нет.

Ранее ипподром в Ростове перешёл в собственность краснодарского застройщика.

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