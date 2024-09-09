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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября

Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября

9 сентября 2024, 11:16
Фото: Unsplash
Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

С четырёх часов вечера 9 сентября и в течение всего дня 10 сентября в регионе действует штормовое предупреждение. В Ростовской области прогнозируют сильные дожди с грозами. Также в регионе будет бушевать сильный ветер. Возможно выпадение града.

«В случае ЧП звоните 101 или 112», — напомнили спасатели.

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Тем временем температура воздуха останется достаточно высокой. Днём будет теплеть до +34 градусов. Вечером прогнозируют похолодание до +11 — +13 градусов. Но уже со следующей недели в области наступит настоящая климатическая осень.

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