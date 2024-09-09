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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В ближайшие дни Ростовскую область накроет магнитным штормом

Магнитный шторм накроет Ростовскую область

9 сентября 2024, 13:09
Фото: Unsplash
В ближайшие дни Ростовскую область накроет магнитным штормом
Магнитный шторм с наибольшей вероятностью обрушится на Ростовскую область 10 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предупредили о сильной магнитной буре в ближайшие несколько дней. Исходя из данных солнечной активности, возмущение магнитосферы Земли увеличится 10 сентября после 15.00 мск. К 19.30 мск она достигнет уровня G1, а после полуночи — G2. Кроме того, существует вероятность около 40%, что магнитная буря станет настолько мощной, что превратится в настоящий шторм.

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В ближайшие дни Ростовскую область накроет магнитным штормомВ ближайшие дни Ростовскую область накроет магнитным штормом
В ближайшие дни Ростовскую область накроет магнитным штормом
Фото: xras.ru

На следующий день, 11 сентября возмущение магнитосферы нашей планеты постепенно пойдет на спад. Примерно к полудню оно опустится ниже G1, а после вернется к привычным небольшим значениям.

Ранее было известно о магнитной буре только в конце сентября, в 25-30-х числах. Однако теперь график изменился. Ученые считают, что магнитная буря может появиться уже к концу первой декады месяца.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Солнечная активность#Магнитный шторм#Лаборатория солнечной астрономии#Магнитосфера#Научные прогнозы
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