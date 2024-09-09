Магнитный шторм накроет Ростовскую область

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Ученые предупредили о сильной магнитной буре в ближайшие несколько дней. Исходя из данных солнечной активности, возмущение магнитосферы Земли увеличится 10 сентября после 15.00 мск. К 19.30 мск она достигнет уровня G1, а после полуночи — G2. Кроме того, существует вероятность около 40%, что магнитная буря станет настолько мощной, что превратится в настоящий шторм.
На следующий день, 11 сентября возмущение магнитосферы нашей планеты постепенно пойдет на спад. Примерно к полудню оно опустится ниже G1, а после вернется к привычным небольшим значениям.
Ранее было известно о магнитной буре только в конце сентября, в 25-30-х числах. Однако теперь график изменился. Ученые считают, что магнитная буря может появиться уже к концу первой декады месяца.