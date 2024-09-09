Магнитный шторм накроет Ростовскую область

Ученые предупредили о сильной магнитной буре в ближайшие несколько дней. Исходя из данных солнечной активности, возмущение магнитосферы Земли увеличится 10 сентября после 15.00 мск. К 19.30 мск она достигнет уровня G1, а после полуночи — G2. Кроме того, существует вероятность около 40%, что магнитная буря станет настолько мощной, что превратится в настоящий шторм.