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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

На проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 млн рублей

На проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 млн рублей

9 сентября 2024, 16:29
Фото: Изображение Midjourney
На проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 млн рублей
Проект спортивного комплекса оценили в 24,3 миллиона рублей. Как сказано на сайте регионального правительства, Минспорта просит выделить деньги из бюджета Ростовской области.

Объект построят на территории бывшего аэропорта, где планируют создать новый центр Ростова. Горожане смогут заниматься в спорткомплексе олимпийскими, паралимпийскими и даже сурдлимпийскими видами спорта.

Вопрос о выделении участка для его строительства уже решен. Смету по проекту тоже посчитали. Теперь дело за правительством Ростовской области. Если нужную сумму выделят из бюджета, то проект начнут разрабатывать в 2025 году, а закончат — в 2026-м.

Также в ходе совещания с губернатором Ростовской области речь шла еще о двух спортивных объектах. Это Дворец спорта «Красный котельщик» в Таганроге, который капитально ремонтируют за 471 миллион рублей, и ростовский Дворец спорта. На капремонт последнего потребовалось более четырех миллиардов рублей.

Ранее стало известно о планах реконструировать Областную клиническую больницу №2 и построить онкодиспансер. На это правительство инвестирует порядка 10 миллиардов рублей.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Капремонт#Бюджет#Аэропорт#Минспорт#Дворец спорта#Спорткомплекс#Олимпийские виды спорта#Паралимпийские виды спорта
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