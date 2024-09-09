На проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 млн рублей

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Объект построят на территории бывшего аэропорта, где планируют создать новый центр Ростова. Горожане смогут заниматься в спорткомплексе олимпийскими, паралимпийскими и даже сурдлимпийскими видами спорта.
Вопрос о выделении участка для его строительства уже решен. Смету по проекту тоже посчитали. Теперь дело за правительством Ростовской области. Если нужную сумму выделят из бюджета, то проект начнут разрабатывать в 2025 году, а закончат — в 2026-м.
Также в ходе совещания с губернатором Ростовской области речь шла еще о двух спортивных объектах. Это Дворец спорта «Красный котельщик» в Таганроге, который капитально ремонтируют за 471 миллион рублей, и ростовский Дворец спорта. На капремонт последнего потребовалось более четырех миллиардов рублей.
Ранее стало известно о планах реконструировать Областную клиническую больницу №2 и построить онкодиспансер. На это правительство инвестирует порядка 10 миллиардов рублей.