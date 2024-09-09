На проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 млн рублей

Вопрос о выделении участка для его строительства уже решен. Смету по проекту тоже посчитали. Теперь дело за правительством Ростовской области. Если нужную сумму выделят из бюджета, то проект начнут разрабатывать в 2025 году, а закончат — в 2026-м.