На стройке жилого комплекса в Ростове нашли десятки нелегалов

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Проверку проводили в Ворошиловском районе города. Там на территории строительной площадки обнаружили бытовки, в которых жили иностранцы. У девяти из них документы о постановке на миграционный учет оказались подделкой.
Как выяснилось, 22 человека находились в России незаконно. В их действиях и еще 12 иностранцев, которые приехали в страну легально, установили 57 административных правонарушений. Теперь 25 иностранцев выдворят за пределы РФ по решению суда. Тем временем следователи начали проверку по статье об организации незаконной миграции.
Кроме того, миграционный патруль нашел, кому вручить повестки из рабочих на стройке. Призывниками стали 13 человек, имеющих гражданство РФ.
Ранее RostovGazeta сообщала об ужесточении контроля за мигрантами в Ростовской области.