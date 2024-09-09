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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

На стройке жилого комплекса в Ростове нашли десятки нелегалов

На стройке жилого комплекса в Ростове нашли десятки нелегалов

9 сентября 2024, 12:20
Фото: МВД Ростовской области
На стройке жилого комплекса в Ростове нашли десятки нелегалов
Полицейские нашли нарушителей миграционного режима во время проверки на стройке в Ростове, сообщает ГУ МВД по региону.

Проверку проводили в Ворошиловском районе города. Там на территории строительной площадки обнаружили бытовки, в которых жили иностранцы. У девяти из них документы о постановке на миграционный учет оказались подделкой.

Как выяснилось, 22 человека находились в России незаконно. В их действиях и еще 12 иностранцев, которые приехали в страну легально, установили 57 административных правонарушений. Теперь 25 иностранцев выдворят за пределы РФ по решению суда. Тем временем следователи начали проверку по статье об организации незаконной миграции.

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Кроме того, миграционный патруль нашел, кому вручить повестки из рабочих на стройке. Призывниками стали 13 человек, имеющих гражданство РФ.

Ранее RostovGazeta сообщала об ужесточении контроля за мигрантами в Ростовской области.

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