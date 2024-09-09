На стройке жилого комплекса в Ростове нашли десятки нелегалов

Как выяснилось, 22 человека находились в России незаконно. В их действиях и еще 12 иностранцев, которые приехали в страну легально, установили 57 административных правонарушений. Теперь 25 иностранцев выдворят за пределы РФ по решению суда. Тем временем следователи начали проверку по статье об организации незаконной миграции.