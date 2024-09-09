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Очередной гуманитарный груз от «КАМАЗа» ушел в зону СВО

Очередной гуманитарный груз от «КАМАЗа» ушел в зону СВО

9 сентября 2024, 07:01
Фото: КАМАЗ
В воскресенье, 8 сентября, «КАМАЗ» отправил в зону СВО очередную, десятую партию гуманитарной помощи. Для подшефных воинских частей передали около 82 тонн гуманитарного груза.

На торжественном мероприятии выступил гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сообщает издание inkazan.ru.

Благодаря гуманитарной помощи теперь у бойцов появятся легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач КАМАЗ. Также в составе гуманитарного груза военным предоставили продукты питания и воду, колёса и запасные части для грузовой техники, маскировочные сети, системы радиоэлектронной борьбы. Общий вес груза составил 82 тонны, стоимость — более 35 миллионов рублей.

Предприятие с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, воинским частям и жителям новых субъектов России. В целом на сегодня в рамках десяти подготовленных «КАМАЗом» партий гуманитарной помощи в зону СВО привезли уже более тысячи тонн груза стоимостью около 800 миллионов рублей.

«Сегодня более трёхсот тридцати камазовцев, находящихся на фронте, приближают победу совместно с тридцатью тысячами заводчан, которые круглосуточно работают на укрепление обороноспособности страны», — напомнил гендиректор «КАМАЗа». Он отметил, что лучшие инженерные умы и рабочие руки предприятия занимаются выпуском автотехники, необходимой для нужд армии именно сейчас. В десятый, юбилейный раз представители «КАМАЗа» собрались для того, чтобы выполнить традиционную миссию по отправке новой партии помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, где несут службу в том числе и сотрудники завода.

Руководитель «КАМАЗа» также рассказал, что на предприятии продолжается ежемесячное начисление финансовых выплат из фондов компании в пользу камазовцев — участников СВО. «КАМАЗ» обеспечивает поддержку семьям мобилизованных и продолжает оказывать помощь семьям тех работников, чья жизнь прервалась ради мирного будущего. «Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы», — отметил Сергей Когогин, добавив, что на предприятии верны решению оказывать поддержку бойцам, равно как и их близким, чтобы военнослужащие могли спокойно выполнять свой долг и твердо вести Россию к победе.

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