Очередной гуманитарный груз от «КАМАЗа» ушел в зону СВО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На торжественном мероприятии выступил гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, сообщает издание inkazan.ru.
Благодаря гуманитарной помощи теперь у бойцов появятся легковые автомобили повышенной проходимости и грузовой тягач КАМАЗ. Также в составе гуманитарного груза военным предоставили продукты питания и воду, колёса и запасные части для грузовой техники, маскировочные сети, системы радиоэлектронной борьбы. Общий вес груза составил 82 тонны, стоимость — более 35 миллионов рублей.
Предприятие с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим, воинским частям и жителям новых субъектов России. В целом на сегодня в рамках десяти подготовленных «КАМАЗом» партий гуманитарной помощи в зону СВО привезли уже более тысячи тонн груза стоимостью около 800 миллионов рублей.
«Сегодня более трёхсот тридцати камазовцев, находящихся на фронте, приближают победу совместно с тридцатью тысячами заводчан, которые круглосуточно работают на укрепление обороноспособности страны», — напомнил гендиректор «КАМАЗа». Он отметил, что лучшие инженерные умы и рабочие руки предприятия занимаются выпуском автотехники, необходимой для нужд армии именно сейчас. В десятый, юбилейный раз представители «КАМАЗа» собрались для того, чтобы выполнить традиционную миссию по отправке новой партии помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, где несут службу в том числе и сотрудники завода.
Руководитель «КАМАЗа» также рассказал, что на предприятии продолжается ежемесячное начисление финансовых выплат из фондов компании в пользу камазовцев — участников СВО. «КАМАЗ» обеспечивает поддержку семьям мобилизованных и продолжает оказывать помощь семьям тех работников, чья жизнь прервалась ради мирного будущего. «Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы», — отметил Сергей Когогин, добавив, что на предприятии верны решению оказывать поддержку бойцам, равно как и их близким, чтобы военнослужащие могли спокойно выполнять свой долг и твердо вести Россию к победе.