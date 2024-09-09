Очередной гуманитарный груз от «КАМАЗа» ушел в зону СВО

Руководитель «КАМАЗа» также рассказал, что на предприятии продолжается ежемесячное начисление финансовых выплат из фондов компании в пользу камазовцев — участников СВО. «КАМАЗ» обеспечивает поддержку семьям мобилизованных и продолжает оказывать помощь семьям тех работников, чья жизнь прервалась ради мирного будущего. «Мы продолжим всестороннюю поддержку наших мобилизованных коллег и их близких. Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы», — отметил Сергей Когогин, добавив, что на предприятии верны решению оказывать поддержку бойцам, равно как и их близким, чтобы военнослужащие могли спокойно выполнять свой долг и твердо вести Россию к победе.