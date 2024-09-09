Огонь с травы перекинулся на жилые дома в Каменске-Шахтинском

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
ЧП случилось 9 сентября в микрорайоне Лиховском. Около 15:00 загорелась трава недалеко от частного сектора. Ветер раздувал пламя по сухой растительности, и вскоре оно перебросилось на жилые дома. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили 16 человек на четырех единицах спецтхеники.
По предварительной информации, огонь охватил два частных дома. Общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Черные клубы дыма окутали не только соседние улицы, но и почти весь микрорайон.
Полностью потушить пламя удалось только через два часа. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Однако владельцам жилья предстоит потратить немалые деньги, чтобы отремонтировать дома. Не говоря уже о том, какие убытки они понесли из-за сгоревшей мебели, вещей и электрических приборов.
Ранее стало известно о ликвидации огня на нефтебазе в поселке Молодежном Каменского района. Там пламя потушили спустя 12 дней.