Огонь с травы перекинулся на жилые дома в Каменске-Шахтинском

ЧП случилось 9 сентября в микрорайоне Лиховском. Около 15:00 загорелась трава недалеко от частного сектора. Ветер раздувал пламя по сухой растительности, и вскоре оно перебросилось на жилые дома. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место направили 16 человек на четырех единицах спецтхеники.