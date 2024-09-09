«Он просто рухнет»: жители хутора Ростовской области боятся ходить по мосту с детьми

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
По словам хуторян, жители Тернового неоднократно обращались и к местным, и к региональным властям по поводу состояния моста. Но, как сообщают люди, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
«Наш мост находится в ужасном состоянии. Он прогнут до такой степени, что проваливается. Если по нему проедет большегруз — мост попросту рухнет», — говорит местная жительница Любовь.
Собеседница добавляет, что ходить по этому мосту, и, тем более с детьми, люди боятся.
Выяснить на момент публикации, почему мост в хуторе Терновой пребывает в таком состоянии, не удалось. В приемной администрации Милютинского района порекомендовали обратиться в отдел архитектуры. Однако там никто не ответил на звонок корреспондента. Информация уточняется.
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