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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Жители показали, как выглядит разрушающийся мост в хуторе Ростовской области

«Он просто рухнет»: жители хутора Ростовской области боятся ходить по мосту с детьми

9 сентября 2024, 07:58
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Жители показали, как выглядит разрушающийся мост в хуторе Ростовской области

жители хутора в Ростовской области боятся обрушения моста

В редакцию RostovGazeta обратились жители Милютинского района Ростовской области. Люди жалуются на ужасающее состояние моста в хуторе Терновой.

По словам хуторян, жители Тернового неоднократно обращались и к местным, и к региональным властям по поводу состояния моста. Но, как сообщают люди, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

«Наш мост находится в ужасном состоянии. Он прогнут до такой степени, что проваливается. Если по нему проедет большегруз — мост попросту рухнет», — говорит местная жительница Любовь.
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Жители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хутореЖители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хуторе
Жители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хутореЖители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хуторе
Жители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хутореЖители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хуторе
Жители Ростовской области пожаловались на разрушающийся мост в хуторе
Фото: читатель / rostovgazeta.ru

Собеседница добавляет, что ходить по этому мосту, и, тем более с детьми, люди боятся.

Выяснить на момент публикации, почему мост в хуторе Терновой пребывает в таком состоянии, не удалось. В приемной администрации Милютинского района порекомендовали обратиться в отдел архитектуры. Однако там никто не ответил на звонок корреспондента. Информация уточняется.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Мост#Жители#Жалобы#Милютинский район#Аварийный#Состояние объекта
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