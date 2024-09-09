Пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи

Екатерина приехала отдохнуть в курортный город, но все закончилось судом. Женщина выпила спиртного и решила устроить себе экскурсию. Когда она оказалась на мемориальном комплексе, то бросила мусор в Вечный огонь. В итоге пластик расплавился и накапал на мемориальную звезду, а газовая форсунка засорилась остатками мусора.