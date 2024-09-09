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Пьяная туристка из Ростова бросила мусор в Вечный огонь в Сочи

Пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи

9 сентября 2024, 14:44
Фото: 1MI
Пьяная туристка из Ростова бросила мусор в Вечный огонь в Сочи
Жительницу Ростова осудили за осквернение мемориального комплекса в Сочи, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Инцидент произошел на Завокозальном мемориальном комплексе. Там находились братская могила солдат, скончавшихся от ран в годы ВОВ в госпиталях Сочи и памятник погибшим бойцам из этого города.

Екатерина приехала отдохнуть в курортный город, но все закончилось судом. Женщина выпила спиртного и решила устроить себе экскурсию. Когда она оказалась на мемориальном комплексе, то бросила мусор в Вечный огонь. В итоге пластик расплавился и накапал на мемориальную звезду, а газовая форсунка засорилась остатками мусора.

Когда горожане увидели последствия вандализма, то обратились в полицию. Правоохранители вскоре задержали главную подозреваемую.

Видео: ТГ kub_mash

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений и памятников. Как выяснили в ходе расследования, перед преступлением она употребила не только алкоголь, но и наркотики.

Суд признал ростовчанку виновной. Ей назначили наказание в виде 450 часов обязательных работ, но приговор пока не вступил в законную силу. Сторона защиты может его обжаловать

Ранее подобный инцидент произошел в июне. Жительница Ростовской области бросала вместе с приятелем мусор в Вечный огонь в Сочи.

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