Пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Инцидент произошел на Завокозальном мемориальном комплексе. Там находились братская могила солдат, скончавшихся от ран в годы ВОВ в госпиталях Сочи и памятник погибшим бойцам из этого города.
Екатерина приехала отдохнуть в курортный город, но все закончилось судом. Женщина выпила спиртного и решила устроить себе экскурсию. Когда она оказалась на мемориальном комплексе, то бросила мусор в Вечный огонь. В итоге пластик расплавился и накапал на мемориальную звезду, а газовая форсунка засорилась остатками мусора.
Когда горожане увидели последствия вандализма, то обратились в полицию. Правоохранители вскоре задержали главную подозреваемую.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений и памятников. Как выяснили в ходе расследования, перед преступлением она употребила не только алкоголь, но и наркотики.
Суд признал ростовчанку виновной. Ей назначили наказание в виде 450 часов обязательных работ, но приговор пока не вступил в законную силу. Сторона защиты может его обжаловать
Ранее подобный инцидент произошел в июне. Жительница Ростовской области бросала вместе с приятелем мусор в Вечный огонь в Сочи.