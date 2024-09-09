Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло за последние несколько дней. Дно водоема практически опустело, а суда, которые оказались там накануне, сели на мель. Уровень воды опустился до критически низкого уровня.
Проблемы с судоходством начались 8 сентября. Несколько суден застряли посреди пути — там, где раньше можно было увидеть реку. Судя по кадрам из Аксайского района, воды там почти не осталось.
Как скоро капитаны суден смогут идти дальше по реке, неизвестно. По прогнозу погоды сильный восточный ветер будет бушевать до конца недели. Скорость порыва воздушных масс достигнет 16 метров в секунду. А температура воздуха повысится до +34 градусов днем. Вечером столбик термометра покажет около +11. Кроме того, синоптики обещают небольшие дожди с грозой — в период с 9 по 11 сентября.
Новобрачных из Ростова, между тем, не страшит никакая непогода. На днях 92-летний мужчина пошел под венец. Его супруга младше него почти в два раза — женщине 55 лет. Вероятно, разница в возрасте не смутила молодоженов. Несмотря на пожилые года, ростовчанин впервые вступил в брак.