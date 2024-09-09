Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон

Новобрачных из Ростова, между тем, не страшит никакая непогода. На днях 92-летний мужчина пошел под венец. Его супруга младше него почти в два раза — женщине 55 лет. Вероятно, разница в возрасте не смутила молодоженов. Несмотря на пожилые года, ростовчанин впервые вступил в брак.