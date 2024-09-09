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Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон

Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон

9 сентября 2024, 15:24
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане женятся на старости лет, пока суда стоят в обмелевшей реке Дон
Пожилой ростовчанин сыграл свадьбу с женщиной, которая годится ему в дочери, а суда до сих пор не сдвинулись с места в реке Дон из-за катастрофического обмеления.

Сели на мель

Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло за последние несколько дней. Дно водоема практически опустело, а суда, которые оказались там накануне, сели на мель. Уровень воды опустился до критически низкого уровня.

Проблемы с судоходством начались 8 сентября. Несколько суден застряли посреди пути — там, где раньше можно было увидеть реку. Судя по кадрам из Аксайского района, воды там почти не осталось.

Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло за последние несколько дней.Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло за последние несколько дней.
Из-за сильного ветра воду в реке Дон буквально выдуло за последние несколько дней.
Фото: ТГ «Это Ростов»

Обратно в лето

Как скоро капитаны суден смогут идти дальше по реке, неизвестно. По прогнозу погоды сильный восточный ветер будет бушевать до конца недели. Скорость порыва воздушных масс достигнет 16 метров в секунду. А температура воздуха повысится до +34 градусов днем. Вечером столбик термометра покажет около +11. Кроме того, синоптики обещают небольшие дожди с грозой — в период с 9 по 11 сентября.

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Бес в ребро

Новобрачных из Ростова, между тем, не страшит никакая непогода. На днях 92-летний мужчина пошел под венец. Его супруга младше него почти в два раза — женщине 55 лет. Вероятно, разница в возрасте не смутила молодоженов. Несмотря на пожилые года, ростовчанин впервые вступил в брак.

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