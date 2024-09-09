Ростовчанку унесло под понтонный мост во время катания на водной доске

Спортсменка смогла быстро вернуть трос. Вскоре катер подплыл к понтонному мосту рядом с Зелёным островом. Там девушка снова потеряла трос. Она упала в воду, и её стремительно по течению стало уносить в сторону понтонного сооружения. По словам спасателей, счёт шёл на минуты, ведь спортсменку могло затянуть течением под плавучий мост.