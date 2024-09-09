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Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Вейксёрфингистку едва не затянуло под понтонный мост в Ростове

Ростовчанку унесло под понтонный мост во время катания на водной доске

9 сентября 2024, 05:12
Фото: 1MI
Вейксёрфингистку едва не затянуло под понтонный мост в Ростове
Вейксёрфингистку едва не затянуло под понтонный мост в Ростове, сообщили в ДПЧС региона.

Молодая женщина каталась на водной доске, держась руками за трос, прикреплённый к катеру. В один момент ростовчанка упустила трос и оказалась в воде. Девушка была в спасательном жилете, к тому же потеря троса считается штатной ситуацией в вейксёрфинге.

Спортсменка смогла быстро вернуть трос. Вскоре катер подплыл к понтонному мосту рядом с Зелёным островом. Там девушка снова потеряла трос. Она упала в воду, и её стремительно по течению стало уносить в сторону понтонного сооружения. По словам спасателей, счёт шёл на минуты, ведь спортсменку могло затянуть течением под плавучий мост.

Спасатели поставили катер боком вдоль понтонного моста и буквально в последний момент поймали ростовчанку. Девушка не постадала.

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