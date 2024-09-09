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Ростовские фанаты обвинили певца Шуру в мошенничестве

Ростовские фанаты обвинили агентов певца Шуры в мошенничестве

9 сентября 2024, 07:50
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовские фанаты обвинили певца Шуру в мошенничестве
Ростовчане не могут вернуть деньги за отменённый концерт певца Шуры, свои гневные комментарии они оставляют в соцсетях организаторов мероприятия Roof Live.

Выступления артиста должно было состояться в Ростове рамках фестиваля Roof Live 5 сентября. В тот же день стало известно об отмене мероприятия.

Организаторы заверили зрителей, что они смогут вернуть деньги за отменённое шоу. Но те обещанных средств обратно не получили и обвинили Шуру и организаторов в «мошенничестве».

«Вы зачем билеты продаёте, если концерты запрещены? Деньги не возвращаете, это мошенничество, получается», «Отменяйте уже все концерты и возвращайте людям деньги», — пишут в соцсетях фестиваля зрители.

Представители площадки объяснили, что проблемы с возвратом средств возникли из-за технического сбоя, который уже устранён. В скором времени деньги за купленные билеты должны вернуться.

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Отмена концерта Шуры и других артистов связана с недавним указом губернатора Ростовской области о запрете в регионе массовых мероприятий на открытом воздухе. Из-за этого некоторые выступления музыкантов в Ростове перенесли на следующий год.

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