Ростовские фанаты обвинили агентов певца Шуры в мошенничестве

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Выступления артиста должно было состояться в Ростове рамках фестиваля Roof Live 5 сентября. В тот же день стало известно об отмене мероприятия.
Организаторы заверили зрителей, что они смогут вернуть деньги за отменённое шоу. Но те обещанных средств обратно не получили и обвинили Шуру и организаторов в «мошенничестве».
«Вы зачем билеты продаёте, если концерты запрещены? Деньги не возвращаете, это мошенничество, получается», «Отменяйте уже все концерты и возвращайте людям деньги», — пишут в соцсетях фестиваля зрители.
Представители площадки объяснили, что проблемы с возвратом средств возникли из-за технического сбоя, который уже устранён. В скором времени деньги за купленные билеты должны вернуться.
Отмена концерта Шуры и других артистов связана с недавним указом губернатора Ростовской области о запрете в регионе массовых мероприятий на открытом воздухе. Из-за этого некоторые выступления музыкантов в Ростове перенесли на следующий год.