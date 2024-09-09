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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Ростовскую область опустили в рейтинге России по рынку труда

Ростовскую область опустили в рейтинге России по условиям рынка труда

9 сентября 2024, 10:56
Фото: 1MI
Ростовскую область опустили в рейтинге России по рынку труда
С 21 на 23 место упала Ростовская область в рейтинге по рынку труда в России, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Исследователи для составления рейтинга использовали данные Росстата. Они оценивали отношение среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в том или ином регионе.

Ростовская область опустилась в рейтинге с 21 на 23 место. При этом за год рейтинговый балл региона вырос с 68,04 до 72,91. Максимальный балл составляет 100.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, где значение рейтингового балла приближается к 100 баллам. На третьем места расположилась Московская область. Аутсайдерами стали Ингушетия, Дагестан, Чечня. Их итоговый балл не дотянул и до 25.

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