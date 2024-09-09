Ростовскую область опустили в рейтинге России по условиям рынка труда

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Исследователи для составления рейтинга использовали данные Росстата. Они оценивали отношение среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в том или ином регионе.
Ростовская область опустилась в рейтинге с 21 на 23 место. При этом за год рейтинговый балл региона вырос с 68,04 до 72,91. Максимальный балл составляет 100.
Лидерами рейтинга ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, где значение рейтингового балла приближается к 100 баллам. На третьем места расположилась Московская область. Аутсайдерами стали Ингушетия, Дагестан, Чечня. Их итоговый балл не дотянул и до 25.