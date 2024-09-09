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Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске

Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске

9 сентября 2024, 15:19
Фото: 1MI
Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске
Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области спустя 12 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

Топливные склады в поселке Молодежном Каменского района полыхали с 28 августа после атаки беспилотников. Вероятно, пламя охватило свыше тысячи квадратных метров. Через неделю пожарным удалось локализовать огонь, чтобы он не распространился на еще большую площадь.

Спустя 12 дней спасатели полностью потушили пожар. Из-за ЧП в районе действовал режим повышенной готовности. Скорее всего, его уже отменили.

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Длительные пожары не впервой тушить спасателям в Ростовской области. Когда загорается топливо в резервуарах, горение невозможно сразу никак ликвидировать. Приходится охлаждать цистерны, чтобы они не разгерметизировались, а пламя не перебросилось дальше. Только после того, как топливо полностью выгорит, спасатели приступают к тушению.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пожар#ЧП#Спасатели#Беспилотники#Пожарные#Каменск#Дроны#Нефтебаза#Локализация
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