Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Топливные склады в поселке Молодежном Каменского района полыхали с 28 августа после атаки беспилотников. Вероятно, пламя охватило свыше тысячи квадратных метров. Через неделю пожарным удалось локализовать огонь, чтобы он не распространился на еще большую площадь.
Спустя 12 дней спасатели полностью потушили пожар. Из-за ЧП в районе действовал режим повышенной готовности. Скорее всего, его уже отменили.
Длительные пожары не впервой тушить спасателям в Ростовской области. Когда загорается топливо в резервуарах, горение невозможно сразу никак ликвидировать. Приходится охлаждать цистерны, чтобы они не разгерметизировались, а пламя не перебросилось дальше. Только после того, как топливо полностью выгорит, спасатели приступают к тушению.