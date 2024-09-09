Спустя две недели потушили полыхающий пожар на нефтебазе в Каменске

Длительные пожары не впервой тушить спасателям в Ростовской области. Когда загорается топливо в резервуарах, горение невозможно сразу никак ликвидировать. Приходится охлаждать цистерны, чтобы они не разгерметизировались, а пламя не перебросилось дальше. Только после того, как топливо полностью выгорит, спасатели приступают к тушению.