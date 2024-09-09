Стало известно, когда ждать ливень в Ростове-на-Дону в сентябре

Осадки ожидаются уже этой ночью, около 01:00–02:00. Погода будет в основном пасмурной, с небольшими прояснениями. Солнце выглянет из-за туч утром и вечером. А вот днем будет серо и дождливо. Ливень накроет практически весь город после 14:00. Аналогичная погода будет в соседних населенных пунктах: городе Батайске, селе Кулешовка, станице Старочеркасской, селе Большие Салы и в поселке Рассвет.