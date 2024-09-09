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Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Стало известно, когда ждать ливень в Ростове

Стало известно, когда ждать ливень в Ростове-на-Дону в сентябре

9 сентября 2024, 18:31
Фото: 1MI
Стало известно, когда ждать ливень в Ростове
Подробный прогноз погоды в Ростове на 10 сентября появился на сайте «Яндекс.Погода», согласно которому дождь начнется в первой половине дня.

Осадки ожидаются уже этой ночью, около 01:00–02:00. Погода будет в основном пасмурной, с небольшими прояснениями. Солнце выглянет из-за туч утром и вечером. А вот днем будет серо и дождливо. Ливень накроет практически весь город после 14:00. Аналогичная погода будет в соседних населенных пунктах: городе Батайске, селе Кулешовка, станице Старочеркасской, селе Большие Салы и в поселке Рассвет.

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Температура воздуха утром составит около +17…+23 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +28, несмотря на дождь. А вечером похолодает до +24…+27. Ночью воздух остынет до +20. В течение дня обещают восточный ветер, скорость его порывов не превысит 4-5 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta сообщала подробный прогноз на 10 сентября в Ростовской области. Осадки в этот день пройдут почти во всех муниципалитетах региона.

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#Евгения Волкова#Общество#Погода#Прогноз#Осадки#Ростов#Температура#Дождь
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