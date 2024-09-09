Стало известно, когда ждать ливень в Ростове-на-Дону в сентябре

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Осадки ожидаются уже этой ночью, около 01:00–02:00. Погода будет в основном пасмурной, с небольшими прояснениями. Солнце выглянет из-за туч утром и вечером. А вот днем будет серо и дождливо. Ливень накроет практически весь город после 14:00. Аналогичная погода будет в соседних населенных пунктах: городе Батайске, селе Кулешовка, станице Старочеркасской, селе Большие Салы и в поселке Рассвет.
Температура воздуха утром составит около +17…+23 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +28, несмотря на дождь. А вечером похолодает до +24…+27. Ночью воздух остынет до +20. В течение дня обещают восточный ветер, скорость его порывов не превысит 4-5 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta сообщала подробный прогноз на 10 сентября в Ростовской области. Осадки в этот день пройдут почти во всех муниципалитетах региона.