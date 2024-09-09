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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:03

Корабли не могут двигаться по Дону в Ростовской области из-за обмеления реки,

Суда сели на мель в Ростовской области из-за обмеления Дона

9 сентября 2024, 06:01
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
Корабли не могут двигаться по Дону в Ростовской области из-за обмеления реки,
Суда не могут двигаться по Дону в Ростовской области из-за обмеления реки, кадрами с осушенным дном водоёма делится Telegram-канал «Это Ростов».

Уже несколько дней в регионе бушует сильный ветер. Местами его порывы достигают 16 метров в секунду. Стихия буквально «выдула» воду в реке Дон. Уровень воды опустился до критически низких значений. Дно реки обнажилось на несколько метров.

Из-за этого в Ростовской области появились проблемы с судоходством. Некоторые корабли сели на мель. На кадрах из Аксайского района видно, что судна буквально стоят на осушенном дне реки.

Корабли не могут двигаться по Дону в Ростовской области из-за обмеления реки,
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Это Ростов»

Ранее эколог Алексей Милич заявил о сильном обмелении реки Дон за последние 20 лет.

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