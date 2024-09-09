Суда сели на мель в Ростовской области из-за обмеления Дона

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Уже несколько дней в регионе бушует сильный ветер. Местами его порывы достигают 16 метров в секунду. Стихия буквально «выдула» воду в реке Дон. Уровень воды опустился до критически низких значений. Дно реки обнажилось на несколько метров.
Из-за этого в Ростовской области появились проблемы с судоходством. Некоторые корабли сели на мель. На кадрах из Аксайского района видно, что судна буквально стоят на осушенном дне реки.